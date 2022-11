La Mafia se sienta a la mesa de Algeciras, gran éxito tras el cambio de imagen y de gestión

Fue en septiembre cuando comenzó de nuevo su andadura el local de La Mafia de Algeciras, tras una completa renovación por dentro y por fuera. El restaurante de este municipio de Cádiz reabrió sus puertas a principios septiembre para lucir la nueva imagen de la cadena, más moderna y cálida, con una ambientación que hace sentir a los clientes una auténtica experiencia italiana.

La nueva gestión ha sido asumida por los actuales franquiciados de La Mafia en Badajoz y Mérida, quienes poseen una dilatada experiencia, no solo en el sector hostelero en general, sino también dentro de la propia marca, siendo esta la tercera unidad y con proyección de una cuarta también en la provincia de Cádiz.

Uno de los nuevos gestores, José Antonio Bautista, señala que “la renovación del restaurante ha sido integral, la fachada y el interior”, de manera que “el nuevo local cuenta con más de 200 m2 con capacidad para 80 comensales en interior y otros 60 más en su espectacular terraza, lo que suma en total un aforo con capacidad para 140 personas”. Su interior refleja las últimas novedades de la marca en lo referente a decoración, vajilla, mobiliario, cerramiento, espacios y experiencia, incluyendo una sala que recrea el “Bar Vitelli”, una localización emblemática del pueblo siciliano de Savoca donde se rodó una de las escenas más recordadas de la saga de ”El Padrino”.

En lo que se refiere a gastronomía, la nueva carta que se puede degustar en La Mafia se sienta a la mesa de Algeciras cuenta con una amplísima oferta que va mucho más allá de la pasta y la pizza. La marca es especialista en risottos y cuenta con gran variedad de antipasti, ensaladas, carnes, pescados y postres para dar cabida a todo tipo de paladares y ocasiones de los algecireños.

Asimismo, todos los productos son importados directamente de Italia, muchos de ellos con D.O.P. o I.G.P., y productos de proximidad de primera calidad para obtener el resultado de calidad que caracteriza a la marca.

Y para los que buscan algo diferente, la carta ofrece los TopOriginale, recetas exclusivas realizadas por el equipo de i+d+i y que no pueden degustarse en otro sitio: pastas rellenas de cordero lechal, de brandada de bacalao o de pollo de corral con ciruelas.

Bautista añade que “como no podía ser de otra forma, también contamos con los platos de la nueva carta y servicio de take away y delivery a través de los agregadores disponibles en la ciudad”.

Con esta renovación, Grupo La Mafia demuestra la atención y cuidado en cada uno de los locales de la cadena: “mejorar y optimizar las unidades de negocio es uno de los pilares de nuestra compañía como grupo sólido que somos” subraya el fundador y CEO de la compañía, Javier Floristán.

La cadena de restauración cuenta con 14 puntos de venta en Andalucía y su plan de expansión contempla seguir ampliando presencia en la comunidad, tanto en Cádiz como en las provincias de Málaga y Córdoba. El grupo ha puesto velocidad de crucero con el objetivo de alcanzar los 100 restaurantes a finales de 2023.