Luis Alberto del Castillo renuncia como cronista oficial de Algeciras por motivos de salud

Luis Alberto del Castillo ha presentado este lunes su renuncia como cronista oficial de Algeciras, cargo que ha ocupado durante diez años, por motivos de salud.

En su escrito dirigido al alcalde, José Ignacio Landaluce, Del Castillo traslada al primer edil su intención de renunciar voluntariamente "al honor de ser cronista oficial de Algeciras". "Cuando se cumplen diez años de mi nombramiento para ocupar dicha posición en las instituciones de Algeciras, habiéndolo meditado mucho y en claro conocimiento de mis limitaciones físicas, que no intelectuales, que me impiden desde hace más tiempo del que me gustaría desarrollar mis funciones adecuadamente para este cargo, que me ha llenado de orgullo y satisfacción”, ha explicado.

Añade la misiva que “entiendo que es el momento de dar paso a sangre nueva con las energías necesarias para seguir poniendo en valor la historia y cultura de nuestra ciudad, que tanto queremos. Solo me queda agradecer el trato recibido tanto a nivel institucional como personal por tu parte, y con la alegría y la certeza de haber colaborado en el beneficio de Algeciras me despido sin más que con un fuerte abrazo”.

Landaluce, que ha aceptado la renuncia del cronista, ha indicado que “Luis Alberto del Castillo forma parte ya de la historia viva de la ciudad. Hablamos de una persona muy querida en los ámbitos cultural, docente y académico de Algeciras, y que durante una década ha ocupado este cargo trabajando por y para esta tierra y los algecireños”.

Tras recibir la misiva, el regidor ha visitado a Del Castillo en su domicilio para agradecerle personalmente esa labor llevada a cabo durante los últimos diez años, y como muestra de reconocimiento, en nombre de la ciudad, imponerle la insignia de Algeciras, gesto que el ya excronista oficial ha agradecido emocionado.

Durante las últimas semanas, Landaluce y Del Castillo han mantenido varios contactos telefónicos, en los que la primera autoridad municipal se ha interesado de manera continuada por la salud de este último.