Una de las tiendas con más historia de Algeciras echará el cierre este mes de agosto tras más de cuatro décadas de historia. Son muchos los algecireños que, a buen seguro, recuerdan haber comprado ropa en Locotren. Durante cerca de medio siglo, esta tienda se ha encargado de vestir a un gran número de niños de la ciudad, pero tras llegar a los setenta años, su dueño, Andrés Contreras, ha decidido jubilarse y echar el cierre.

Locotren nació en 1978, cuando Contreras, que ya trabajaba en otros almacenes textiles, tomó la determinación de montar una tienda dedicada a la moda infantil. Intuyó que tendría más posibilidades si se especializaba en ese campo. "Decidí dedicarme a niños porque le vi más futuro", comenta. Con más de cuatro décadas de negocio a las espaldas, parece que fue una apuesta acertada.

Contreras explica que no siempre mantuvo su tienda todo el año abierta. Durante los años 80, Locotren cerraba durante cuatro meses al año, divididos en dos periodos de dos. En ese tiempo, se dedicaba a comprar la ropa que luego ponía a disposición de los clientes durante los cuatro meses consecutivos que mantenía su negocio abierto. Una parte de su historia, la tienda, situada en la esquina de las calles San Antonio y Sevilla, tuvo una segunda entrada por esta última, por la que se accedía a la sección de Mujer.

En otro tiempo, Locotren también dispuso de un pequeño tren de juguete que recorría las alturas de la tienda y llamaba la atención a más de un niño. Aquella decoración se colocó aprovechando el nombre del comercio, pero ese tren loco que giraba casi en el techo de la tienda se averió y terminó por ser retirado.

Sin sucesor

Locotren encara su última parada sin que haya aparentemente más vida allá de Andrés Contreras. Fuera de la tienda, los carteles ya avisan de que toda la mercancía se encuentra en liquidación por un cierre que está previsto para finales de agosto. Contreras confiesa que su familia ha tenido que convencerlo para dejarlo ya y no esperar algunos años más. "Mis hijos me dicen que tengo ya 70, pero yo seguiría un par de años más. Es un negocio muy personal y si me pusiera enfermo, no habría nadie para atender la tienda", justifica su decisión, añadiendo que lleva ya casi una década encarando cada día de trabajo en solitario.

A pesar de ser un negocio puramente familiar, no tiene un descendiente que se pueda hacer cargo de él, aunque varios de sus hijos han trabajado en el negocio en algún momento de su vida. "Mis hijos están todos trabajando y es difícil que quieran hacer otra cosa", señala. Tampoco nadie externo a su familia ha preguntado la posibilidad de hacerse con la tienda.

Aunque Contreras se jubile y con él, la tienda, sí tiene en su familia un sucesor dedicado a la industria textil. Su hijo mayor, también llamado Andrés, es en la actualidad consejero delegado para España, Portugal y Latinoamérica de la compañía Bestseller, que incluye, entre otras firmas conocidas, Only y Jack & Jones.

Contreras contempla con lástima el final de Locotren. "Me da pena. Para mí ha sido mi vida. No he tenido otras aficiones. Ahora me dedicaré a mi casa y a pasar tiempo con mi mujer", concluye. Aunque Andrés Contreras se baje del tren después de tantas paradas, lo hará sabiendo que varias generaciones de algecireños han crecido con la ropa que él vendía en su tienda.