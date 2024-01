La 1 estrena 'La Ley del mar', uno de los rodajes "más especiales" del algecireño Víctor Clavijo

La 1 estrena de una tacada ha estrenado este domingo la miniserie La Ley del mar, considerada por el actor algecireño Víctor Clavijo uno de los rodajes "más especiales y bonitos" de su carrera. "18 días en alta mar conviviendo con equipo artístico, técnico y figuración en un barco de apenas 25 metros durante 10 horas diarias, a pleno sol. El resultado es real y emocionante. Si no puedes verla hoy, a partir de mañana estará en la web de RTVE. Espero que te guste", ha escrito el intérprete en sus redes sociales.

Los actores Blanca Portillo y Luis Tosar protagonizan una pelicula, nacida como miniserie, que pone de relieve la tragedia de las personas migrantes que pierden la vida en el Mediterráneo y consideran que es “algo que no debemos olvidar”.

"Hay una realidad terrible: somos un país mediterráneo en cuyas aguas mueren personas cada día. Personas que buscan un futuro. Todas tienen nombres, familias, y todas cruzan ese mar buscando una oportunidad". Así lo destacan los intérpretes que protagonizan esta serie basada en la historia real del pesquero Francisco y Catalina, de Santa Pola (Alicante), convertido en noticia en 2006 al ser el primer barco europeo en rescatar a 51 inmigrantes subsaharianos a la deriva en aguas internacionales del Mediterráneo, a cien millas de Malta.

Esta producción de RTVE cuenta con la colaboración de la cadena valenciana À Punt, que la estrenó el pasado lunes. La productora que la ha credo es Studio 60.

Tosar considera que fue “un placer disfrutar de la generosidad de los protagonistas reales de esta historia, que hicieron algo que debería ser normal, pero que no lo es tanto: un acto tan sencillo como es rescatar a gente en el mar”.

"Todos sabíamos que contábamos una historia con cierta responsabilidad. Hay una realidad terrible: somos un país mediterráneo en cuyas aguas mueren personas cada día. Personas que buscan un futuro. T odas tienen nombres, familias, y todas cruzan ese mar buscando una oportunidad. Y eso es la esencia de La Ley del mar ", destaca el actor gallego.

Por su parte Blanca Portillo ve el proyecto desde dos perspectivas: “Trabajar en esta serie me entusiasmó: es necesario contar estas historias. Me tocó interpretar el mundo de la política: es una mujer que lucha por hacer realidad aquello que dicen que no se puede. Y ella se lo pelea. Emocionalmente me impliqué mucho porque la historia que contaba me importaba”. La actriz señala que “la ficción acerca los problemas, hace que te lleguen al corazón y dejan de ser un número y eso es lo que activa algo en el espectador y que, la próxima vez que vea una noticia sobre este tema, la vea de otra manera”.

"El Mediterráneo está lleno de cadáveres y es algo que no podemos olvidar", insiste.

Para Alberto Ruiz Rojo, director de la serie, ha sido “un viaje precioso”. “Cuando me pasaron el guion ya me emocioné, ha sido un regalazo contar una historia tan humana. Nos metimos a rodar en el barco y en el mar, sin artificio, 18 días seguidos. Fue una experiencia especial. Conseguimos crear una familia y también la conciencia de estar contando una historia importante y emocionante”, asume. “Es una responsabilidad, más cuando conoces a las personas reales. Lo importante era mostrar la realidad, que emocionase, y contar todas las miradas y todos los puntos de vista. No es una historia de buenos y malos”, agrega Tatiana Rodríguez, guionista.

El director de Cine y Ficción de RTVE, José Pastor, explica que esta serie “demuestra, una vez más, cómo la realidad puede superar a la ficción: la historia de unos héroes anónimos que en 2006 salvaron la vida de 51 personas y que no dudaron en cumplir la ley que mejor conocen: la Ley de mar”. “Por otro lado, se trata de un sincero homenaje a los miles de hombres y mujeres que mueren cada año tratando de llegar a Europa para lograr una vida mejor. Además, es un orgullo poder contar con dos de los actores de la talla de Blanca Portillo y Luis Tosar para encarnar a sus protagonistas”, detalla el directivo de RTVE.

Tatiana Rodríguez, junto a Víctor Pedreira, se sitúa al frente del equipo de guion de esta miniserie, dirigida por Alberto Ruiz Rojo. El elenco principal lo completan Sonia Almarcha; Víctor Clavijo, Àlex Monner, Lamine Thior, Carlos Serrano, Alfonso Lara, Teresa Hurtado y Pau Durà.