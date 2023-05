Landaluce envía al presidente de Renfe la moción municipal que reclama mejoras para el tren

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha remitido al presidente de Renfe, Raúl Blanco Díaz, la moción conjunta que el pleno del Ayuntamiento de Algeciras aprobó el pasado 28 de abril por unanimidad de todos los grupos políticos representados en la Corporación municipal, en la que se ponen de manifiesto las deficiencias que viene registrando tanto la vía ferroviaria Algeciras-Bobadilla-Madrid, como el enlace en tren entre la ciudad y la capital del Reino.

La moción insta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España a desarrollar un cronograma de las actuaciones que se van a llevar a cabo en las vías férreas entre Algeciras y Bobadilla en el periodo estival, y a RENFE a dotar de una manera urgente de vagones y locomotoras que cumplan con las prestaciones necesarias de calidad y seguridad, para que los viajeros no tengan que sufrir las consecuencias de continuas averías; a dotar de personal de relevo para el trayecto Algeciras-Madrid y viceversa, de manera que no se tenga que interrumpir el viaje por necesidades de descanso del personal; a bonificar o crear grandes descuentos para los viajes de los usuarios mientras perdure esta situación de “continuados problemas” con los trayectos entre Algeciras y la capital de España, y a buscar alternativas a que no sólo Algeciras cuente con un viaje al día hacia Madrid.

En la carta que acompaña la moción, el regidor algecireño explica al presidente de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles que “averías continuadas de las locomotoras, tres de ellas en el mismo día; traslados en autobús hasta la provincia de Málaga; retrasos de hasta cinco horas que hacen que sean muchos los pasajeros que pierdan, por ejemplo, los enlaces marítimos con el norte de África; vagones anticuados y carentes de comodidades; altos precios en los billetes, que no se corresponden con el servicio que se presta; supresión de trenes que limitan las posibilidades de desplazamiento, y así podríamos seguir. Esto que le refiero solo son pinceladas de lo que estamos padeciendo a diario, sin que nadie durante los últimos años sea capaz no ya de intentar paliar estos problemas, que se han hecho crónicos, sino tan solo de ofrecer una explicación al respecto”.

Añade la primera autoridad municipal que “Algeciras, como usted bien sabe, es la décima ciudad de Andalucía en número de habitantes, cuenta con el primer puerto del sistema nacional, y la comarca del Campo de Gibraltar tiene entre sus activos el segundo polo químico e industrial de toda España. Pues a pesar de estos activos, todos ellos positivos, seguimos con unas comunicaciones ferroviarias que no se corresponden con la realidad de la zona. Los algecireños y campogibraltareños no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos, y hasta ahora nos sentimos tratados como españoles de tercera categoría en este sentido”.

Finalmente, Landaluce invita al presidente de RENFE a que visite Algeciras para conocer de primera mano esta situación “desde la confianza en que a través de su responsabilidad no va a dar la espalda a los algecireños y a los campogibraltareños”.