Landaluce lamenta no ser invitado a las reuniones sobre el Brexit

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, lamenta no haber sido invitado a las reuniones que se desarrollarán en Madrid los días 14 y 15 de enero para preparar los comités para negociar el futuro escenario en Gibraltar tras el Brexit.

"No he sido citado a esa reunión, donde siempre habían estado invitado los alcaldes con los tres ministros anteriores: García Margallo, Dastis y Borrell. También invitaban a todos los alcaldes todos los delegados del Gobierno en Andalucía menos el actual (Lucrecio Fernández). No se entiende que no se invite a los alcaldes, especialmente al de La Línea, que es la ciudad más afectada, ni al de Algeciras. Algo creo que podría aportar porque he presidido la Comisión de Exteriores durante dos legislaturas, he sido el vicepresidente primero de la Comisión de Exteriores del Congreso y ahora en el Senado durante muchos años. Y como alcalde, algo podré pedir para los algecireños afectados", explica el regidor.

El primer edil también critica la postura del Gobierno del PSOE con el Ayuntamiento algecireño. "No es lógico. Empezó Marlaska visitando las instalaciones del Ayuntamiento, que colaboró con la crisis migratoria, y ni nos adelantaron el dinero que pusimos ni llamó al alcalde. Ha venido el delegado del Gobierno para visitar el dispositivo de la OPE en Algeciras, que pone a disposición la Policia Local y Protección Civil, y no ha informado ni avisado al alcalde. No me contesta a las cartas en las que solicitamos una aportación de arena para la playa de El Rinconcillo y creo que no es lógico", explica el alcalde.

"Le guste o no le guste al PSOE, los algecireños han elegido a un alcalde del PP y tiene que haber un respeto institucional. No nos puede ningunear", sentencia Landaluce.