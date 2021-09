La Junta amplía el plazo de construcción del centro Paco de Lucía hasta el 31 de diciembre de 2022

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado que la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de la provincia de Cádiz, que gestiona la Junta de Andalucía, ha aprobado la ampliación de los plazos establecidos para la construcción y apertura del Centro de Interpretación Paco de Lucía después de que la adjudicación de las obras haya quedado desierta dos veces.

El importe de licitación ha subido a 1.624.758,31 euros para incluir el incremento del precio de los materiales de construcción en los últimos meses, derivado del alza generalizada de las materias primas. Los aspirantes a realizar las obras tienen hasta el 29 de septiembre para presentar las ofertas, que se abrirán el día 4 de octubre. El plazo de ejecución es de nueve meses.

El regidor ha explicado que de esta manera el Ayuntamiento tiene hasta el 31 de diciembre de 2022 para la realización de las obras y la entrada en funcionamiento del que será un espacio multifuncional dedicado a engrandecer la memoria y el legado del más grande guitarrista de todos los tiempos. El Centro de Interpretación Paco de Lucía se construirá en la antigua Jefatura de la Policía Local de Algeciras, en la calle Ruiz Zorrilla.

Esta moratoria en los plazos hubo de ser solicitada por el Consistorio tras dos procedimientos que no culminaron con éxito. Antes de eso, el pasado 24 de junio, una resolución de la Alcaldía amplió el plazo de presentación de ofertas para las obras en diez días a raíz de que la empresa Fonsan Gestión y Construcción SL comunicase por escrito al Ayuntamiento que en el expediente, publicado por el Consistorio en la plataforma de la contratación, no aparecían los planos de instalaciones y de estructura del edificio. Unos días después, la licitación de los trabajos quedó suspendida al no presentarse ninguna empresa al concurso público abierto por el Ayuntamiento, que partía de un presupuesto inicial de 1,1 millones de euros.

El Consistorio inició entonces un procedimiento negociado con varias empresas con el que esperaba acordar lo más rápidamente posible un contrato ante la premura para iniciar las obras. Ninguna quiso tampoco hacerse cargo porque el importe de licitación no cubría los costes debido al incremento del precio de los materiales de construcción en los últimos meses, derivado del alza generalizada de las materias primas. Para poder hacer frente a los costes con garantías, debería incrementarse en un 20% ese importe inicial (se elevaría a 1,6 millones), según un informe solicitado por el Consistorio al redactor del proyecto inicial. Ahora, el Ayuntamiento ha redactado de un nuevo pliego de condiciones que sí recoge ese incremento en los costes de los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos.

Este nuevo documento se encuentra ya publicado en el Perfil del Contratante del Gobierno de España, con lo que se reinicia el proceso administrativo que conducirá a la licitación y posterior adjudicación del servicio una vez que sea elegida la empresa que haya presentado la propuesta más ventajosa.

“Se trata de una buena noticia que viene a disipar las dudas que algunos, de manera interesada, han querido sembrar sobre este proceso y el futuro del centro. Algeciras contará con un recurso cultural de primera magnitud, que además se convertirá en un nuevo reclamo turístico para la ciudad”, subraya Landaluce.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha mostrado su satisfacción por esta noticia “ya que refrenda el intenso trabajo que los técnicos municipales han realizado a lo largo de las últimas semanas, siempre yendo de la mano de la familia de Paco de Lucía, contando con sus opiniones y aportaciones”.

Al mismo tiempo, la concejala ha agradecido a la Junta de Andalucía “la confianza que ha depositado en este equipo de Gobierno, tras comprobar una vez más que aquí se trabaja de una manera seria y responsable, siempre velando por los intereses del conjunto de la ciudadanía”.