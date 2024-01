India Martínez sorprende en Sevilla a una algecireña que cantaba su canción '90 minutos'

La cantante India Martínez ha sorprendido a la algecireña Rosa Valdivia, cuando entonaba su canción 90 minutos en la Puerta de Jerez, en Sevilla.

Según cuenta la cordobesa en la red social X, antes Twitter, estaba paseando junto a su familia cuando escuchó a una chavala con "una voz preciosa" cantando sola y se decidió "arroparla" con un poquito de su voz. Para sorpresa de la muchacha, India se acercó y se marcó un dúo ante los curiosos que transitaban que entonces si empezaron a detener a escuchar el tema.

El vídeo lleva 1,6 millones de reproducciones sólo en X y ha despertado una oleada de comentarios y reacciones de admiración a la artista cordobesa por su sencillez, humildad y humanidad para con la joven.

Rosa Valdivia, que también es cantante, le correspondió en redes diciendo: "Muchas gracias por cantar ese ratito conmigo, ha sido mi mejor regalo de Navidad. Ha sido todo un placer cantar esta canción con una voz tan bonita como la tuya".

Voy paseando por Sevilla esta noche junto a mi familia, me paro a echarme una foto con mi hermana y, de repente, escucho a una chavala cantando 90 minutos, con una voz preciosa, en la calle sola y me entraron muchas ganas de arroparla un poquito con mi voz. Me acerqué a ella y🧵 pic.twitter.com/1YIiRQzk5r