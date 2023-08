El momento mágico de India Martínez en el Cabaret Festival: "No me llores así, que voy a empezar a llorar yo también"

La última noche del primer fin de semana de conciertos en el Cabaret Festival de Algeciras ha dejado una de las imágenes que, sin duda, marcará la nueva edición del ciclo de actuaciones en la ciudad. Los fanes de India Martínez que ocuparon la zona front stage y la pista pudieron disfrutar de un momento mágico con la cantante. La de Córdoba, después de un show en el que el público se mostró completamente entregado, bajó hasta las primeras filas para cantar con algunos seguidores.

Durante una de las últimas canciones que ocuparon el repertorio, la artista visualizó un cartel en el que una de las asistentes le pedía cantar con ella, a lo que respondió desde el escenario sin dudarlo para, finalmente, bajar a la zona frontal e interpretar uno de sus clásicos, Vencer al amor, con varias personas que impresionaron a la estrella: "¿Qué pasa?¿Aquí canta todo el mundo bien, o qué?", decía.

Ya rodeada de su público, la andaluza tiró de la gracia con la que había conseguido conectar con los presentes desde el primer momento, haciendo protagonista a una chica bastante emocionada e invitándola a vivir un momento que no olvidará: "Pero no lloréis, ¿tú estás llorando? Soy más fea en persona, di la verdad. ¿Quieres cantar conmigo?¿Si?", comentaba la cantante.

Otra de sus seguidoras, situada justo a su lado, observaba a la talentosa artista mientras demostraba por qué es una de las mejores voces de España. La joven, visiblemente emocionada, llamó la atención de India Martínez que no dudó en dirigirse a ella: "No me llores así, que voy a empezar a llorar yo también y no vamos a poder seguir cantando", bromeaba. Tras ello, la abrazó para tranquilizarla y volvió a entonar sus letras mientras la seguía teniendo entre sus brazos.

Finalmente, el momento más emotivo del concierto terminó con el fin de la canción y una India Martínez emocionada, al igual que todos los que tuvieron el gusto de presenciar ese instante captado por multitud de teléfonos, lo que permitirá a los protagonistas guardarlo para siempre.