Los hosteleros llevarán este jueves al Ayuntamiento su plan para reducir el impacto del coronavirus

Los hosteleros de Algeciras se unen para buscar soluciones a la crisis que ha causado la Covid-19 a sus negocios. Este lunes, medio centenar de ellos se han reunido en el auditorio Millán Picazo, cedido por la delegación de Turismo del Ayuntamiento de Algeciras, para debatir una postura conjunta de cara a la reunión que mantendrán en el Ayuntamiento este jueves con el alcalde, José Ignacio Landaluce, para plantearle sus propuestas para rebajar el impacto del coronavirus.

En pleno proceso de constitución formal de la Asociación de Hosteleros de Algeciras, que se encuentra a falta de la aprobación final, este sector ha puesto este lunes sobra la mesa una batería de propuestas que harán llegar al Ayuntamiento en los próximos días. De momento, fuentes de la asociación indican que no pueden dar detalles sobre estas medidas porque quieren que sea el alcalde el primero en conocerlas. Señalan que redactarán un documento con las conclusiones de la reunión y se la harán llegar a Landaluce, a quien solicitan una reunión lo más pronto posible para plantear la aplicación de sus propuestas, que también afectan a normativas que provienen de la Mancomunidad y a nivel autonómico.

Para Alberto Taja, del restaurante Cepas, el encuentro ha sido "más que positivo" al estar representados todos los diferentes grupos del sector, aunque reconoce que no han podido estar todos los que hubieran deseado, ya que los establecimientos que sirven desayunos se encontraban en pleno trabajo a la hora del encuentro. Taja señala que les preocupan los próximos meses, ya que muchos establecimientos tienen que trabajar en interior al no contar con terrazas y no saben qué esperar de la situación. "Representamos a 1.200 familias", remarca para señalar el gran peso que tiene el sector en el empleo de la ciudad.

Fuentes de los hosteleros han señalado que el equipo de gobierno municipal pondrá facilidades a la hostelería en relación con las terrazas, pero la ordenanza veladores que se aprobó inicialmente en el pleno del pasado 9 marzo, aún no se ha publicado en el Boletín y por tanto no es aplicable. Esa ordenanza permitiría poner terrazas a bares con música.

Aunque no han querido dar detalles concretos de sus propuestas, Europa Sur sí pudo saber que la intención de los hosteleros es pedir ayudas directas para este sector especialmente afectado por la normativa del coronavirus, como la exención de las tasas que les cobran el Ayuntamiento y la Mancomunidad por distintos servicios y que ya estuvieron suspendidos durante el confinamiento.

Además expondrán el contratiempo que supone el no poder superar el 75% de aforo máximo para consumo en el interior del local y la distancia mínima de 1,5 metros entre personas, que pedirán que se concrete "entre mesas", porque de otro modo no es viable el negocio. Las terrazas pueden disponer el 100% del aforo siempre que se respete la distancia, pero no todos los establecimientos las tienen.

El colectivo, a falta de una constitución formal de su asociación, quiere promover la cooperación y coordinación entre sus asociados, mantener relaciones con organizaciones de otros sectores económicos de la ciudad, promocionar la imagen de la hostelería de Algeciras y participar en las actividades que se organicen exclusivamente desde la asociación con el fin de avivar el sector y buscar el beneficio de los hosteleros locales.

Cuando se constituya el colectivo se podrán realizar convenios de colaboración con diferentes empresas de Algeciras, realizar cursos de formación que permitan a los profesionales saber cómo manejarse durante la pandemia, asesorar a los empresarios frente a sus problemas, reclamar ayudas y subvenciones para el sector e incluso crear una bolsa de trabajo.