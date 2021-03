Hospiten Estepona, un referente en lesiones deportivas

La práctica de cualquier modalidad deportiva es beneficiosa para nuestra salud, pero siempre que se practique de forma correcta. Las lesiones deportivas han aumentado con el paso de los años debido al gran número de personas aficionadas al runing, entre otros deportes; y que ahora, con la pandemia sanitaria por el coronavirus se ha visto agravada.

En Hospiten Estepona son especialistas en traumatología y, concretamente, en lesiones deportivas. A la cabeza de este área se encuentra el traumatólogo Manuel Vides. Con esta incorporació,n Hospiten Estepona refuerzó su especialización en el área de Traumatología y Cirugía Ortopédica dedicada a ofrecer el diagnóstico, control y tratamiento adecuado de las patologías de dicha especialidad, lo que incluye las consultas externas, los tratamientos ortopédicos y toda la variedad de intervenciones quirúrgicas, así como la cirugía mínimamente invasiva.

Equipo de profesionales

El doctor Manuel Vides explica que son cuatro los profesionales que atienden las unidades (la Dra. María del Mar Villanova, la Dra. Sara Martínez, El Dr. José María Crespo y el propio Vides) de Rodilla, Cadera, Columna y Miembro Superior, "la tendencia actual en la medicina en general es la super especialización y así ocurre también en traumatología", por eso cuentan además con dos áreas específicas "por tipo de patología: fracturas (urgencias) y medicina deportiva y artroscopia donde donde tratamos lesiones producidas en el ámbito del deporte".

El doctor Vides es especialista en lesiones deportivas y en su tratamiento a través de cirugía artroscópica, una técnica quirúrgica mínimamente invasiva, "causa menos dolor en el paciente y una recuperación más rápida. Da buenos resultados". De hecho, el traumatólogo asegura que “actualmente la mayoría de las lesiones deportivas como por ejemplo, rotura de menisco, ligamentos cruzados o tendón rotador, pueden intervenirse con artroscopia. Esto implica un avance considerable ya que es una técnica menos agresiva y carga con una tasa menor de dolor entre los pacientes. Entre las más frecuentes destacan las intervenciones en rodilla, hombro y tobillo, y en menor medida en cadera, codo y muñeca”.

Más lesiones con la pandemia

En Hospiten Estepona tratan a pacientes de todas las edades y perfiles, aunque le doctor Vides destaca, por un lado, la atención a jóvenes deportista que se lesionan por sobreuso o por la propia práctica deportiva, y por otro lado, "sobre todo desde los últimos cinco años, pacientes que se aficionan por ejemplo a la carrera continúa y se lesionan". Afirma el traumatólogo que en la actualidad, debido a los meses de confinamiento por la pandemia sanitaria de la Covid-19, "vemos lesiones de personas que, durante la pandemia en casa han iniciado actividades que nunca hacían, otros que han tenido que readaptar la actividad previa a su casa, por ejemplo subir y bajar escaleras que es nefasto para la rodilla o de los que después del confinamiento absoluto vuelven a lo de antes sin haber hecho nada y eso es lesión asegurada".

Por otra parte, los especialistas del Hospiten Estepona tratan a pacientes de mayor edad que "quieren mantenerse en un estado saludable, son más activos y esto es bueno, pero hace que muchos se lesionen y demandan gran calidad de vida".

Prótesis novedosa

En cuanto a las últimas técnicas que están aplicando, Manuel Vides explica que van a comenzar con la implantación de la protesis unicompartimental de rodilla, donde no "sustituimos toda la rodilla sino solo el compartimento dañado. Es menos prótesis por lo que está muy bien para pacientes, se trata de padecer menos dolor y una recuperación más rápida".

En cualquier caso y para todos los pacientes que acuden a este centro sanitario, Hospiten Estepona aplica su filosofía de "un trato personalizado, cercano al paciente y buscando ser el médico de referencia. La salud es algo muy sensible, y en estas situaciones el paciente se siente desprotegido y necesita a alguien que sea su referente, el mismo profesional siempre para que se sienta cómodo y tranquilo". Por último, Vides destaca que "no aplicamos tratamientos no demostrados, ni medicina experimental. Buscamos el máximo de seguridad para el paciente y los mejores resultados".