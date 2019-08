Los conflictos en Hemodinámica del Punta de Europa amenazan las listas de espera

Un nuevo episodio de conflictividad en el servicio de Hemodinámica y Cardiología del hospital Punta Europa, en Algeciras, amenaza la reducción de listas de espera. El jefe del departamento, Juan Luis Gutiérrez Chico, aparca por el momento su decisión de dimitir y marcharse. El médico ha mantenido en las últimas horas una reunión con el gerente del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar, Jesús Fernández Galán. Cuenta que ha recibido una promesa que, por ahora, le impulsa a quedarse: "Me ha dicho que va a poner todo de su parte para que las cosas se arreglen”.

Gutiérrez está en el centro de una marejada que ha llegado incluso a las redes sociales. "Yo estaba en uno de los tres hospitales que la Cruz Roja alemana tiene en Berlín, pero nos queríamos volver a España y supe de esta oportunidad en Algeciras. Pienso que la campaña se monta contra mí en el momento en que unificamos los servicios de Hemodinámica y Cardiología para trabajar juntos y de forma coordinada. Esto no sentó nada bien a sectores de Cardiología y desde ese momento comenzaron los problemas", resume este especialista a partir de la puesta en marcha de la propia unidad el 5 de abril de 2018.

La voz cantante de las críticas al responsable del servicio han procedido del sindicato CSIF, que en febrero pasado emitió un comunicado en el que lo tildaba de "incompetente" y de "haber generado un clima laboral insoportable con sus decisiones". El jefe de Hemodinámica y Cardiología dice no entender nada: "Es que ni conozco al sindicato ni a sus representantes. Podríamos haber dialogado sin problemas, pero es que jamás ha venido nadie a comentar nada. Lo cierto es que al mes de llegar ya habían recogido firmas contra mí. Ni a los gobiernos se les da tan poco margen, cuando yo a lo que he venido es a ayudar a quitar listas de espera", asegura.

"Me achacan cosas que no se sustentan, creo que aplican aquello del miente que algo queda, desde que la unidad está en marcha no tiene ni una denuncia en contra ni nada objetivo que echarle en cara", dice. Gutiérrez Chico esgrime tres datos. Asegura que en un año se han realizado 1.485 intervenciones en su servicio. Añade que los datos de mortandad de pacientes cardiovasculares han bajado y ahí están para poder ser contrastados. Y agrega, además, que ha pasado un año entero sin vacaciones y trabajando prácticamente a destajo: "He estado de guardia de forma ininterrumpida entre el 18 de enero y el 1 de junio de 2019, incluso trabajando tras haberme operado de colocistitis y pidiendo a compañeros del hospital Costa del Sol que me ayudaran a que no se redujera el ritmo de intervenciones y revisiones de enfermos que estábamos llevando a cabo", subraya.

El cardiólogo expone que la plantilla de este departamento está compuesta por once profesionales, de los cuales cuatro son cardiólogos, otros cuatro enfermeros y tres auxiliares. "Nuestro plan de trabajo ha encontrado un núcleo de personas que es claramente hostil a lo que planteamos aquí, otras que son leales a lo que estamos efectuando y hay un tercer grupo que no quiere problemas con nadie y, al final, lo que hace es dejarse llevar por quienes ponen pegas y obstáculos ante cada cosa”, comenta Gutiérrez Chico.

El galeno piensa que varios factores han ayudado a que lo haya pasado mal en los últimos meses. Por un lado, menciona la jubilación de dos jefes de servicio del hospital Punta de Europa que eran profesionales históricos de reconocida trayectoria y prestigio en este centro fundado en 1978. Colgaron la bata el jefe de Urgencias, Federico Sierra, y el de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Juan Rodríguez Medina. "Ambos me comprendieron y apoyaron desde el principio en cuanto vieron que se nos requería y les dábamos respuesta inmediata, cuando anteriormente a un paciente con dolor torácico lo tenían esperando. Eso es inaceptable", argumenta.

El jefe de Hemodinámica y Cardiología indica que los cambios en el Servicio Andaluz de Salud también han hecho transcurrir algún tiempo: "Yo pedí cita con el nuevo gerente por los cauces reglamentarios, a su secretaría, porque guardo el debido respeto y no lo abordo por los pasillos como han podido hacer otras personas. En la reunión le he planteado que, prácticamente, nos estábamos despidiendo porque así es imposible trabajar. Pero él me insiste en que ha recabado argumentos y está comprobando que las cosas no pueden ser así. Me promete que habrá decisiones desde septiembre y yo he decidido quedarme y dar una oportunidad", finaliza.