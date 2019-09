Formación Profesional Dual, autopista sin peaje hacia el empleo

La Formación Profesional Dual está revolucionando el ámbito de la inserción laboral. El sistema combina el aprendizaje teórico en las aulas con el que pueden obtener los estudiantes de la forma más práctica posible: entre los trabajadores de una determinada empresa, afrontando y resolviendo juntos cada cuestión del día a día. Adrián Rodríguez Gil, Sara Mulá El Balghiti y Claudia Gómez Sánchez son alumnos del instituto de Educación Secundaria Isla Verde, en Algeciras, y están encantados con la experiencia que están viviendo en la firma logística y aduanera de la ciudad Operinter, que pertenece al Grupo Alonso.

La Dual, como la llaman quienes la conocen bien y estudian bajo su paraguas, cuenta con dos tutores. Uno es el docente, responsable de los chavales en su centro educativo. Y el otro el laboral, que se hace cargo de su seguimiento y progresión en cada centro de trabajo. Juan Luis Vega es el coordinador de la FP Dual en el Isla Verde. Y Diego Romero coordina el departamento de Aduanas y Calidad de Operinter.

Ambos apuntan que la inserción laboral de la FP Dual ronda el 90%. Los estudiantes están mostrando sus capacidades, responsabilidad y diligencia desde el principio y, así las cosas, no es complicado que las empresas, que los siguen in situ, quieran a los mejores y acaben por ficharlos e incorporarlos a sus plantillas. ¿Competitividad pura? Sí ¿Una gran oportunidad que tiene lugar donde están los puestos de trabajo? Pues también. La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar colabora en esta dinámica y, desde junio pasado, ha contabilizado ya 30 empresas asesoradas para que se sumen al programa.

La transferencia de conocimientos entre estudiantes y empleados es permanente: "Ellos nos vienen desde el aula y la calle con muchas ideas que nos sirven aquí, desde luego, y nosotros tenemos la realidad laboral en la que se están preparando para desenvolverse y tener un futuro", afirma Romero, que emite señales inequívocas de pasión por la formación.

Escuchar la vivencia de los chavales es convencerse de las bondades de la FP Dual.

Adrián Rodríguez Gil (Tarifa, 26 años)

"Estuve un tiempo en Inglaterra hasta que me cansé y quise volver. Me hablaron del ciclo formativo en Comercio Internacional y allá que fui a matricularme. Aquí me han adscrito al departamento de Aduanas y estoy muy contento. Aprendo todos los trámites de importación y exportación, que son muchos. Cada movimiento de contenedor conlleva la tramitación de mucha documentación".

Sara Mula El Balghiti (Larache, 23 años)

"Mi familia me envió desde Marruecos a estudiar aquí con unos familiares. Hice un primer módulo de Administración y Finanzas, pero no encontré oportunidades de trabajo con él y, como tengo otros familiares que trabajan en el puerto de Tánger-Med, vi que la logística sí tiene futuro. Hace falta mucha constancia, no es fácil y tienes que dar lo mejor de ti".

Claudia Gómez Sánchez (Algeciras, 21 años)

"Estudiaba en la Universidad pero no estaba convencida. Hasta que hace dos años fui consciente de que nuestra situación estratégica nos da una proyección laboral muy buena y me fijé en la FP Dual. Hay conocimientos teóricos y prácticos y mucha competencia, por lo cual debes esforzarte mucho. En Operinter estoy en el departamento de Exportación y encantada de aprender y trabajar aquí".

La de la Formación Profesional Dual es una historia que mezcla a partes iguales entusiasmo y pragmatismo a raudales. Se pisa a cada minuto el terreno laboral puro y duro. Una fórmula mágica y realista.