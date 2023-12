El Florida acogerá la gala navideña solidaria de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Algeciras

La Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro José María Sánchez-Verdú de Algeciras celebrará su Gala de Navidad en el Teatro Municipal Florida, el próximo martes 19 de diciembre, a las 19:00. El evento tendrá un carácter solidario, pues la entrada consistirá en la donación de un kilo de alimento no perecedero, que será entregado al Banco de Alimentos.

Quienes acudan podrán disfrutar de: Érase una vez la Navidad de Inmaculada Delgado, interpretada por el grupo de teatro infantil; Vámonos cantando del grupo de bulerías de Judit de la Rosa; Tanguillos navideños del grupo 1 de flamenco de Mercedes Alcalá y Minuetto 2 de Bach, que será interpretado por los chelistas Daniela Márquez y Mario Antolín.

Los pianistas Julia Hernando y Adrián Morales tocarán Nuvole Bianche y Fly de Ludovico Einaudi, seguido por Calle del aire con Alicia Carrasco a la voz, Antonio Peralta a la guitarra, y los alumnos de Mercedes Alcalá de los grupos 2, 3, 7, 10 y Duende de flamenco.

El broche final lo pondrá el Vals venezolano N.º 2, Aleluya y BSO de Rubén Gómez, Mario Larrea, Paco Contreras, Ángel Expósito, Daniela Gandía, Saymi Dulce Martínez y Karla J. Rada; el Popurrí de villancicos interpretado por el grupo de guitarra española de José Manuel León y, Somewhere in my memory de la BSO de Solo en casa de John Williams, interpretado por los alumnos de coro de Óscar Bergillos, Ifigenia Borrego al piano, Daniel Valencia y sus alumnos al violín, y Luis Fidelsi y sus alumnos al chelo.

Pilar Pintor, teniente de alcalde delegada de Cultura, ha resaltado en la presentación el gran trabajo realizado por todo el equipo de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro José María Sánchez-Verdú, así como a los alumnos y sus familias “que permiten ofrecer un precioso espectáculo navideño totalmente gratuito para toda la familia, que además tiene un aspecto solidario tan propio de estas fiestas navideñas” y ha invitado a toda la ciudadanía a asistir a esta gala y colaborar con esta iniciativa.