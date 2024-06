Las casetas de la Feria de Algeciras, objetivo de una falsa empresa inspectora de Sanidad para estafarlas

La Federación de Entidades de la Feria Real El Farolillo ha enviado un comunicado a todos sus asociados para advertirles de que una empresa particular que se hace pasar por inspectora de Sanidad está intentando estafar a los caseteros de Algeciras.

Según informa El Farolillo, los timadores exigen "determinadas acometidas de elementos preventivos como, por ejemplo, uso de cubos de fregado de distinto color, vinilos en paredes de cocina, agua caliente en la barra o taquillas y duchas para los trabajadores". Después, pasan una factura proforma de unos 500 euros "por unos servicios presumiblemente contratados por las casetas".

Añade El Farolillo que esta empresa no tiene vinculación alguna con la delegación de Sanidad del Campo de Gibraltar y que las facturas que emite no deben ser abonadas, "salvo que la caseta en cuestión contrate sus servicios de asesoramiento, tema que no recomendamos en absoluto", dice esta federación de caseteros.

"Si en algún momento, la identificación de dicha empresa se muestra como inspección sanitaria, llame a la Policía Local o Nacional por obedecer a un presunto delito de usurpación de funciones públicas y una posible estafa", concluye el comunicado firmado por la junta directiva del Farolillo.

Un modus operandi sencillo

El del inspector de Sanidad es uno de los ganchos más frecuentes que golpean al pequeño empresario o a los feriantes. El defraudador se presenta como el represente de un organismo público y explica que, en pocos días, va a ejecutar una inspección sanitaria. A continuación, expone a la víctima de la estafa que todavía no ha realizado el depósito para que se realice este chequeo. El tiempo apremia y corre el riesgo de que el imprescindible examen no pueda hacerse. El miedo a una multa o a problemas burocráticos posteriores animan al empresario a caer en la trampa y transferir el dinero solicitado a una cuenta bancaria que no pertenece a ningún organismo oficial, sino a un particular.

En la Feria Real de Algeciras, como en tantas otras, existen tres tipos de casetas: la municipal (el Ayuntamiento de Algeciras es su titular), las tradicionales (su titularidad corresponde a personas jurídicas sin ánimo de lucro como partidos políticos, fundaciones, sindicatos, o agrupaciones de trabajadores de empresas) y las comerciales o "de discoteca" (están gestionadas por personas físicas o jurídicas con o sin ánimo de lucro).