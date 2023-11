Algeciras Fantástika 2023 finaliza con la entrega de premios y cientos de visitantes en la Casa del Terror

La edición de 2023 del Festival Internacional de las Artes Fantásticas y de Terror Algeciras Fantástika, organizado por el Ayuntamiento y la Universidad de Cádiz, finalizó en la noche del sábado en dos escenarios diferentes.

Por un lado, en el Teatro Florida, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y el vicerrector del Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz, Jesús Verdú, clausuraron las actividades con la entrega de los Místicos de Honor, galardón que reciben las personalidades de las artes fantástikas. Este año, Javier García Salmones y Jack Taylor.

La carrera artística del director de fotografía García Salmones se inició en 1975 y cuenta con una amplia filmografía. Su último trabajo es con el largometraje El hombre del saco del director de cine algecireño Ángel Gómez Hernández. El segundo premiado este año, el actor estadounidense afincado en España Jack Taylor, es uno de los personajes más representativos del llamado fantaterror, y con una rica filmografía del género, que arranca en el cine mexicano de los sesenta hasta hoy, que sigue en activo. Es considerado, al igual que Paul Naschy, un icono del fantaterror internacional.

A continuación, se entregaron los premios a los ganadores de los certámenes de fotografía, Rubén Vázquez Trujillo por ‘Momia’; de ilustración, Alberto Jesús Ibáñez Pérez por ‘Arpía en la Plaza Alta’; premio especial Artis7, Elísa Lucía por ‘Ratón de biblioteca’; de microrrelatos, Gustavo Manuel Magallanes Pacheco por ‘La madrastra’; de cortometraje andaluz, Pablo Otero por ‘Baba’; de cortometraje nacional, Antonio J. Delaviuda por ‘Angelitos’; de cortometraje internacional, Charly Delporte por ‘Echo’; y de largometraje, Nieves Gómez por ‘Licantropía’.

Para finalizar, se entregó el Místico Especial, asignado a un artista o literato de relieve de nuestra comarca, esta vez a Rafael Arroyo Sánchez. El acto estuvo amenizado por el Grupo de Danza Adagio y la proyección del largometraje El Conde Drácula.

Landaluce destacó “la gran cantidad de actividades que se han celebrado en la ciudad alrededor de las artes fantásticas y del terror, dándole un cariz multidisciplinar que no se limita al cine, sino que pasa también por la pintura, la fotografía, la literatura, la música, el baile, el maquillaje y el disfraz entre otras” y aseguró que “desde este equipo de Gobierno continuaremos trabajando con ahínco para que este encuentro internacional siga siendo un referente”, proclamó desde el Teatro Florida.

Mientras tanto, en el edificio del antiguo Hospital Mililar, en la calle Convento, cientos de visitantes hacían cola para acceder a la Casa del Terror organizada por la delegación de Juventud del Ayuntamiento de Algeciras. Veinte actores caracterizados acechaban en la oscuridad entre efectos especiales de sonido e iluminación, recreando la atmósfera de series zombies como The walking dead o The last of us.