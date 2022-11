Fallece Juan Ignacio Pérez de Vargas, ex magistrado en la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial

Juan Ignacio Pérez de Vargas Gil, quien fuera magistrado de la Audiencia Provincial de Cádiz sección Algeciras hasta 2005, año de su jubilación, ha fallecido este martes a los 87 años. Sus restos mortales serán velados en el tanatorio de Los Pinos y el responso se celebrará este miércoles a las 17:00.

Era hijo del conocido empresario Manuel Pérez de Vargas Quirós, fundador de bodegas La Bahía. Estudió Derecho y Economía en la Universidad de Deusto, en Bilbao.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha mostrado en el nombre de la Corporación Municipal y en el suyo propio, su más sincero pésame a los familiares y amigos de Juan Ignacio Pérez de Vargas, destacando la incesante labor que el magistrado realizó en sus comienzos en los juzgados de San Sebastián, Ceuta o San Roque, para después incorporarse como juez titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Algeciras antes de incorporarse a la Audiencia.

"Por su trabajo, responsabilidad y compromiso con la ciudad de Algeciras, quiero trasladar mi cariño a todos sus familiares y amigos porque siempre lo llevaremos en el corazón", ha expresado Landaluce en un comunicado.

El decano de los jueces de Algeciras, Alberto Ruiz, ha expresado en las redes sociales su pésame y el de sus compañeros de judicatura en la ciudad: "No tuve el placer de conocerle, pero los compañeros que lo hicieron me hablan de su enorme valía personal y profesional. Siento encontrarme fuera de la ciudad y no poder dar personalmente mi pésame. Un abrazo enorme a toda la familia, en mi nombre y en de todos los jueces de Algeciras".