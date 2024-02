¿Existen empresas de electricidad con buenas reseñas?

Las empresas de electricidad no suelen ser las que tienen los mejores comentarios por parte de sus clientes, aunque eso no quiere decir que no veamos casos como el de Novaluz opiniones, con excelentes reseñas de aquellos que han suscrito un contrato.

De hecho, existen más eléctricas con las que los clientes tienen una buena experiencia, la mayoría de ellas con varios puntos en común.

Suelen ser compañías de pequeño tamaño

Es mucho más fácil que una empresa de pequeño tamaño tenga buenas referencias, puesto que son las que están más cerca del cliente. Tienen más contacto con él, conocen sus necesidades, le dan soluciones personalizadas, etc. Esto es más complicado en una gran eléctrica, las grandes distribuidoras que son a la vez comercializadoras, con cientos de miles de clientes a los que no siempre tratan demasiado bien.

Dentro de las pequeñas comercializadoras pasa lo contrario. Es cierto que algunas tienen una cantidad de clientes importante, pero no llegan a los que poseen las distribuidoras.

Las compañías que venden energía renovable están muy bien valoradas

Ya hay bastantes empresas de electricidad que nos pueden garantizar, al 100%, que la energía que ellos compran procede solo de fuentes renovables como los aerogeneradores o las placas solares.

Dada la cantidad de placas solares que se han colocado en los tejados, y a que muchos particulares venden sus excedentes, esto es cada vez más sencillo.

Así, los clientes de estas compañías suelen dejar reseñas positivas con más frecuencia que los de otras empresas, pues están comprometidos con el medioambiente y les gusta que la compañía que les vende la electricidad también lo esté.

Además, estas reseñas se multiplican cuando esa comercializadora instala placas solares, lo que es muy habitual. La razón es que tenemos más predisposición a dejar un comentario si la empresa ha venido a casa, hemos tenido relación con sus empleados y estos han hecho un buen trabajo.

Las pequeñas comercializadoras que compran excedentes siempre tienen buenas reseñas

Relacionadas con las anteriores, tenemos a las comercializadoras que compran los excedentes de energía solar de los particulares. Lo hacen todas las empresas, pero enfada a los que producen electricidad de esta manera. La razón es que hay una diferencia de precio enorme entre el kW que compran y el que venden, una disparidad que es escandalosa.

Para solucionar este descontento, algunas comercializadoras han ideado lo que se conoce como “batería virtual”. Los kW de los excedentes se van acumulando en una batería que no existe, y luego se van descontando de las facturas.

De este modo, los clientes dejan reseñas muy positivas a estas empresas. En el verano producen mucha energía que no aprovechan y que venden, para después gastar esos kW acumulados en invierno, cuando no hay tanto sol.

No solo ahorran dinero, sino que los clientes tienen la sensación de estar ayudando al medioambiente por partida doble. Esto es totalmente cierto, pues ellos consumen electricidad renovable y sus excedentes hacen que otras personas que no tienen placas usen electricidad que no ha contaminado al producirse.