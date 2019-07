Manuel Martín Martín es una enciclopedia andante de flamenco. Recibió el Premio Nacional de Flamencología y es además especialista de este arte en el periódico El Mundo. Son numerosísimas sus colaboraciones con muchos otros medios de comunicación y lleva a gala su sabiduría sobre una música que lo ha apasionado desde niño. A Algeciras lo ha traído el hecho de haber sido elegido para ofrecer la segunda de las conferencias del programa del VI Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía. Y ha dejado sobre la mesa un mensaje de humildad y esfuerzo dirigido expresamente a los tocaores más jóvenes: "Hay que pisar sobre las huellas de los guitarristas de antes".

Martín reveló este detalle en el marco de su ponencia, que ha llevado por título La guitarra flamenca de concierto. "Es lógico que todos los tocaores jóvenes quieran ser como Paco de Lucía, pero yo tuve una conversación con él hace muchos años donde me mostraba su asombro por el hecho de que esos mismos jóvenes no fueran a preguntarle. Y yo le contesté que esa misma queja me la había manifestado Melchor de Marchena tres décadas antes de que me la estuviera diciendo él. Curioso, pero es así", recuerda el flamencólogo antes de rematar: "Paco se desafiaba a sí mismo, algo que muy poquita gente ha hecho".

Manuel Martín dividió su ponencia en dos grandes bloques. Por un lado, el repertorio de la guitarra de concierto desde finales del siglo XVIII y principios del XIX hasta la actualidad incluyendo una escuela o forma de tocar algecireña que reconoce con claridad. Y por otro, los aportes técnicos y recursos provenientes de los creadores contemporáneos. Para él es fundamental distinguir entre préstamos y creaciones en el desarrollo de la guitarra a lo largo de la historia del flamenco.

"El listado de nombres es interminable, realmente: Antonio Sánchez Pecino, Ramón Montoya, Sabicas, Miguel Borrull, Mario Escudero, Vicente Amigo, Manolo Sanlúcar, Melchor de Marchena, Rafael Riqueni, Tomatito, Diego del Gastor, Paco Martín... Todos aparecen en un momento dado u otro", afirmó.