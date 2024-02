Un vecino del centro de Algeciras denuncia que Emalgesa le niega desde hace seis meses el suministro de agua

El propietario de una vivienda en la calle Sáenz de Laguna, en el centro de Algeciras, ha remitido un escrito al Ayuntamiento y a la empresa municipal de aguas, Emalgesa, porque lleva desde el pasado mes de agosto sin recibir agua en su domicilio.

Según este vecino, ha seguido los "procedimientos habituales" para solicitar el suministro. Sin embargo, desde Emalgesa le comunicaron que, primero, era necesario identificar la arqueta correspondiente a su vivienda. "Aboné el importe que me solicitaron para tal fin", explica este propietario, quien adjunta una carta de pago de 360 euros, y añade que, a continuación, desde la empresa municipal, "se limitaron a manifestar que no localizaron la arqueta y que no podían ayudarme".

"Entiendo que la gestión del suministro de agua puede ser un asunto complejo", expone este residente, quien también opina que "no se le puede imponer esa obligación a un particular que carece de los medios suficientes" y también protesta porque abonó la cantidad que le indicaron desde Emalgesa, pero sin conseguir nada.

"Esta situación está teniendo un impacto significativo en mi vida cotidiana, comprometiendo mis necesidades básicas y generando inconvenientes considerables para mí y mi familia, puesto tengo dos hijas menores de edad", añade el propietario en la carta dirigida al Ayuntamiento. "Estoy dispuesto a colaborar en cualquier proceso adicional o proporcionar la información que pueda se necesaria para abordar esta situación de manera efectiva", concluye el escrito.