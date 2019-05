Decenas de compañeros y amigos de Fermín Cabeza, el guardia civil de Tráfico fallecido el pasado jueves mientras perseguía a unos narcotraficantes, han aparcado durante una hora su rabia contenida por la tragedia para reunirse en torno a su familia durante el funeral celebrado en el patio de Armas de la Comandancia de Algeciras.

Eva, la viuda del agente fallecido, su hijo, David, y sus padres, Pedro y Manuela, se han visto arropados por multitud de amigos y representantes de las distintas unidades de la Guardia Civil, así como por miembros de la Policía Nacional y de la Local, durante una ceremonia religiosa que se ha celebrado en la más estricta intimidad por expreso deseo de la familia.

Hacia la 17:30 el coche fúnebre ha partido de la Comandancia con dirección al cementerio de Botafuegos, donde el cuerpo de Fermín Cabeza ha sido incinerado.

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha dedicado tras el acto unas palabras al agente, del que ha destacó que dio su vida para hacer "más firme" el Estado de Derecho.

Grande-Marlaska se ha trasladado a Algeciras para "arropar e intentar dar consuelo" a los familiares del guardia civil y rendir homenaje a un trabajador que "ha dado su vida persiguiendo a los que intentaban huir de la justicia con un cargamento importante de droga" para que "todos podamos ejercer nuestros derechos y libertades".

"Fermín tenía 45 años pero desde los 18 años llevaba sirviendo en la Guardia Civil, por lo que quiero transmitir todo mi reconocimiento y el del Ministerio del Interior a este hombre y a sus compañeros del destacamento de tráfico de la comandancia de Algeciras así como a toda la Guardia Civil", ha subrayado el ministro.

"La Guardia Civil se ha caracterizado por hacer un trabajo importante contra una de las lacras del Campo de Gibraltar, que es el narcotráfico. Esta Comandancia, y entre ellos Fermín, que ha dado hasta la vida, luchan para que el estado de derecho y los valores democráticos sean firmes también en el Campo de Gibraltar y que el crimen no quede impune. Todo mi reconocimiento por ello. Hay que estar agradecidos a quienes son capaces de dar todo por toda la sociedad", ha manifestado el ministro, quien ha recalcado que "se llegará al final de todo los sucedido" en referencia a los detenidos en relación al fallecimiento del guardia civil.

"En esta lucha contra todo tipo de criminalidad organizada nos jugamos el Estado de Derecho tanto en el conjunto de España como en el de Europa. Se trata de la defensa de los valores que nos hacen a todos libres por lo que se pondrán todos los medios necesarios contra el crimen", ha continuado.

Preguntado por si tras este incidente se va a profundizar en el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, Grande-Marlaska ha apuntado que lo importante es luchar contra el narcotráfico "hasta vencerle" y que, en la actualidad, el Gobierno "está en ello" y no sólo en la incautación de alijos sino también "en la cooperación internacional en lo que compete al Campo de Gibraltar a Marruecos y Gibraltar".

"La defensa de los valores que nos hacen a todos libres es lo que debe primar, por lo que no se va a bajar en modo alguno la guardia y se pondrán todos los medios necesarios para hacer frente al crimen", ha insistido Grande-Marlaska, que ha destacado que "tanto las autoridades marroquíes como gibraltareñas han manifestado sus condolencias, respeto y espíritu de cooperación que venimos desarrollando en la lucha contra esta criminalidad organizada, que es lo importante".

"Todas las agrupaciones cívicas y toda la sociedad civil está diciendo que desde hace un año se está trabajando de una forma importante, dotando de medios importante a la Policía Nacional y a la Guardia Civil e incrementándolos. Todos reconocen que se ha hecho un trabajo ímprobo. Esa es la mejor garantía. Si las personas que padecen y han padecido la criminalidad me dicen que esto ha cambiado, no hay otro termómetro más fiable", ha declarado el ministro antes de referirse a que "el Gobierno sabe que en el Campo de Gibraltar no solo es cuestión de luchar contra el narcotráfico y generar seguridad, que es lo primero, sino también un plan integral". El Ejecutivo "lo aprobó en noviembre de 2018, con aproximadamente mil millones, y se trasladó a los Presupuestos que no pudieron tramitarse. Sabemos que la cuestión es integral, como en el resto de España", ha sentenciado.