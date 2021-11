Diverciencia participará en el festival europeo Science on Stage que se celebrará en Praga

El duodécimo festival europeo Science on Stage tendrá lugar del 24 al 27 de marzo de 2022 en Praga (República Checa) donde alrededor de 450 profesores de primaria y secundaria de más de 30 países se reunirán para intercambiar las ideas más innovadoras y las mejores prácticas educativas.

De los once trabajos que formarán parte de la delegación española que participará en Praga, tres de ellos han sido seleccionados de profesores de la Asociación Amigos de la Ciencia Diverciencia: “Smart Door”, de Francisco Rivera del IES Kursaal; “Astrobiology: a new tool to engage primary school students into science”, de Juan Prieto del Colegio Huerta de la Cruz y “I see it and I don’t believe it”, de Palma García Hormigo de Diverciencia.

La profesora Nuria Muñoz del Colegio La Inmaculada también formará parte de la delegación española participante en el Festival ,como embajadora de Science on Stage.

Science on Stage es la red más grande de Europa de profesores STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Tiene como objetivo mejorar la educación STEM en Europa apoyando y alentando a los profesores en su desarrollo y crecimiento profesional. Como organización coordinadora, apoya a los 34 países miembros en la realización de sus actividades.

El objetivo final es promover una población con más conocimientos científicos, garantizar una educación de calidad y alentar a los estudiantes a considerar una carrera de ciencias e ingeniería, fieles al lema “los profesores marcan la diferencia”.

Muchos profesores tienen grandes ideas sobre cómo entusiasmar a los estudiantes en las asignaturas STEM. Las actividades de Science on Stage se centran en identificar, compartir y ampliar las buenas prácticas y que se extiendan por las aulas de toda Europa.

Por lo tanto, Science on Stage organiza el festival educativo más grande de Europa de y para profesores STEM. Los participantes son seleccionados a través de eventos nacionales competitivos en los países miembros(en el caso de España este evento es Ciencia en Acción). Los festivales Science on Stage son el núcleo de la red, ya que son el punto de partida para una amplia gama de actividades de seguimiento a nivel nacional e internacional.

Fieles al lema de Science on Stage , “los profesores de Diverciencia marcan la diferencia”.

Algeciras es referente, una vez más, de la enseñanza de las Ciencias en Europa, no olvidemos que proyectos de Diverciencia han estado presentes en esta convocatoria bianual en 2013, 2015, 2017 y 2019.