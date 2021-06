Diseño online de un currículum: dónde y cómo

La elaboración de un currículum supone un quebradero de cabeza para cualquier demandante de empleo. A las dudas de cómo desarrollar el contenido de la forma más eficiente, se suma el trabajo de diseño que nos permita que la presentación del mismo sea moderna y práctica.

Una gran alternativa para ahorrar tiempo y mejorar los resultados es la utilización de un diseñador de currículums online. Y no nos estamos refiriendo a una persona que nos diseñe ese documento sino a una plataforma que nos permite hacerlo a nosotros mismos.

Por qué diseñar online el CV

Las plataformas de diseño online para currículums están pensadas para facilitar al máximo esta labor, evitando que el demandante de empleo pierda un montón de tiempo cada vez que quiere hacer un CV personalizado.

Su uso consta de solo dos pasos:

Primero se selecciona una plantilla de currículum. Hay cientos de modelos disponibles, por lo que es imposible que no encontremos una que se adapte a nuestras preferencias personales.

El segundo y último paso consiste en introducir nuestros datos particulares. Fácil y rápido: nuestro CV estará listo para enviar en cuestión de minutos.

Puede ocurrir que no sepamos cómo redactarlo, que tengamos dudas ortográficas, o que no estemos seguros de lo que debemos incluir o no. En ese caso, disponemos de una segunda opción que quizá sea más adecuada para nosotros.

Herramienta avanzada de diseño online para currículums

En lugar de usar una plantilla sencilla, utilizaremos un ejemplo de currículum prediseñado.

Las diferencias con la plantilla simple son las siguientes:

Además del CV de ejemplo y la plantilla, disponemos de una guía detallada que nos indica cómo hacer, paso a paso, el currículum.

Hay disponibles ejemplos de currículum específicos para todos los empleos: enfermera, camarero, arquitecto, diseñador, abogado, cocinero, ingeniero, etc.

Utilizaremos la guía para saber qué información relevante incluiremos, cómo seleccionaremos nuestras habilidades y cómo estructuraremos el currículum.

Una vez hecho lo anterior, solo quedará utilizar todos estos datos para sustituir las informaciones ficticias que se muestran en el CV de ejemplo.

Así obtendremos un currículum de contenido especialmente orientado al puesto de trabajo al que optamos, con una presentación y un diseño impecables.

Herramientas de formación para la búsqueda de empleo

Complementariamente al diseño online de nuestro CV, podemos aprovechar los recursos que nos ofrece la red para encontrar empleo con mayor facilidad.

Una de las mayores carencias de estudiantes y graduados es, precisamente, la formación en la búsqueda de empleo. Parece mentira, pero así es: tras años de estudios, los recién licenciados no han tenido ni una sola asignatura dedicada a las técnicas avanzadas de inserción en el mercado laboral.

Así que la única solución es que el candidato se forme por su cuenta. Afortunadamente es posible encontrar en internet tutoriales y consejos de ayuda al demandante de empleo.

En el siguiente enlace encontraremos guías redactadas por expertos en contratación laboral, en la que se nos desvelan las claves para que nuestro camino hacia el empleo sea más corto y llevadero: técnicas para buscar empleo.

Combinando estas recomendaciones con un CV bien desarrollado, conseguiremos acortar los plazos y aumentar las probabilidades de encontrar el trabajo de nuestros sueños.