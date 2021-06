Decora tu baño con el grupo líder en España y encuentra las mejores marcas nacionales

El baño es una de las habitaciones más importantes de cada hogar. En él, las familias comienzan y terminan su día, por lo que la decoración es muy importante. Para ello, tiendas online como DecoraBaño y Todo Muebles de Baño se han encargado de reunir en su plataforma las mejores marcas nacionales para convertir dicha estancia en un espacio acogedor y adaptado a las necesidades del hogar.

Se estima que, en promedio, las personas pasan alrededor de 1.5 años de su vida en el baño. Sin embargo, aunque esta habitación es determinante para iniciar o terminar con buen pie la rutina diaria, por lo general, la decoración y los muebles de baño se dan por sentados.

La buena noticia es que ahora los hogares pueden encontrar en plataformas como DecoraBaño y Todo Muebles de Baño un amplio catálogo de mobiliario de las últimas tendencias. Las plataformas forman parte de un gran grupo de empresas e-commerce del sector de baño.

Decorabaño y Todo Muebles de Baño: referencia en el mercado nacional

Si bien es cierto que en el sector de la reforma de baño existen decenas de empresas, pocas pueden catalogarse como líderes del mercado. En este sentido, DecoraBaño y Todo Muebles de Baño pertenecen a un grupo de organizaciones e-commerce que destacan por ser pioneras y referencias del sector.

De hecho, se estima que este grupo de empresas e-commerce crecerá hasta un 70% al finalizar el año 2021. Este porcentaje se puede traducir en una facturación anual de hasta 12 millones de euros, aproximadamente.

Su éxito en el comercio electrónico no es fortuito. Cada vez más personas comprenden la importancia de crear espacios únicos y acogedores en su baño, por lo que han encontrado en proyectos como Todo Muebles de Baño y DecoraBaño un equipo de profesionales dispuesto a brindar asesoramiento y atención personalizada.

El grupo empresarial detrás de estas plataformas de e-commerce ha elevado su penetración en el mercado gracias a su filosofía de democratización de la decoración del baño. Es decir, los pioneros del sector consideran que es una necesidad hacer más accesibles y fáciles las reformas.

De esta manera, el equipo de profesionales que integran este grupo ofrece a sus clientes, independientemente si se encuentran en la ciudad o el campo, las mejores ofertas. El amplio y diverso catálogo de productos disponibles en sus plataformas de ventas se destaca por sus precios competitivos, que no comprometen la calidad, elegancia y durabilidad del mobiliario.

La mejor opción para comprar mobiliario de baño online

Emprender proyectos de reforma de baño no es sencillo, sobre todo si no se tiene experiencia previa o no se cuenta con el asesoramiento de profesionales. Uno de los motivos que ha impulsado el creciente éxito comercial de este grupo de empresas de e-commerce es la facilidad que ofrece para realizar compras de mueble auxiliar baño y otros productos a través de Internet.

En este sentido, entre los principales elementos que convierten a este grupo de empresas en una de las mejores opciones para comprar mobiliario de baño, se deben mencionar los siguientes puntos:

Decoración de baño sin salir de casa

Definitivamente, uno de los aspectos que ha influido en su creciente popularidad y demanda es la opción de realizar el proceso de compra de forma 100% online. Gracias al avance de la tecnología, ahora las personas pueden modernizar la decoración de baño a través de un par de clics, aunque se encuentren en su oficina o la comodidad de su sofá.

Apoyo a las marcas nacionales y a la economía de cercanía

El equipo profesional detrás de proyectos como DecoraBaño y Todo Muebles de Baño entiende que los fabricantes nacionales tienen mucho que ofrecer al mercado. Por ello, el 95% de su catálogo se conforma de productos hechos 100% en España. Entre algunos de sus principales aliados comerciales se encuentran marcas como:

Royo

Viso bath

Mediterránea del baño

Duplash

Bath +

Bathco

Doccia

Castel

Baños 10

Manilons Torrent

Sergio Luppi

Industrias Valenzuela

Avila Dos

Creaciones Campoaras

Cosmic

Eurobath, entre otras

Asimismo, estas empresas de comercio electrónico disponen de mobiliario fabricado de forma ecoamigable. La madera de los productos de los fabricantes nacionales es extraída de bosques sostenibles.

Envío gratuito y express a toda la Península

Otro factor determinante en el crecimiento de este conglomerado de empresas e-commerce es el envío gratuito y express de muchos de sus productos a todos sus clientes en la Península. De esta manera, las personas que deciden renovar la decoración del baño disfrutan de plataformas 100% transparentes e, incluso, de opción de devolución hasta 30 días sin complicaciones.

Asesoramiento técnico y personalizado para los hogares

Uno de los aspectos que diferencia a estas empresas e-commerce líderes del mercado nacional es su destacada atención al cliente. Los hogares que emprenden proyectos de reforma no solo encuentran en este grupo empresarial las últimas tendencias en mobiliario para baño.

Además, disfrutan de un asesoramiento técnico y estético, capaz de satisfacer sus necesidades decorativas. Para ello, Todo Muebles de Baño y DecoraBaño cuentan con diferentes canales de comunicación con sus clientes, como el chat, el email y un número de teléfono para llamadas.

No se debe dejar de mencionar que ambas plataformas disponen de un destacado servicio postventa, en el que los usuarios pueden sentirse acompañados si ocurre reciben algún incidente con los productos. .

Cuando se trata de reformar y modernizar la decoración del baño, es importante contar con los servicios online que ofrecen los especialistas en mobiliario para esta importante habitación. Por esta razón, el grupo empresarial detrás de Todo Muebles de Baño y DecoraBaño brinda a sus más de 50.000 clientes productos de calidad, precios de fábrica y atención personalizada.