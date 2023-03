Darío Bejarano, un caballero medieval de Algeciras en el siglo XXI

Darío Bejarano es un algecireño peculiar. A sus 30 años, este psicólogo alterna su vida cotidiana con la lucha medieval. Sí, como suena. Se enfunda armadura y casco -unos 30 kilos de peso- y espada en mano se teletransporta a un campo de batalla de la Edad Media donde intercambia mandobles con un adversario al que ve por la rendija de la visera.

Algeciras cuenta con uno de los pocos caballeros medievales de la actualidad en España, uno de los que mantiene de una manera romántica en el siglo XXI lo que para muchos fue un modo de vida en aquella vieja y oscura Europa que se fraguó a hierro y sangre.

Afortunadamente, estos combaste medievales ya no son a vida o muerte, aunque algún que otro golpe se puede escapar de manera accidental. "Una vez la punta del estoque me entró por la visera y casi me da en un ojo", cuenta Darío, que resta importancia al susto.

Bejarano es psicólogo sexólogo y está especializado en la terapia de pareja, pero desde hace más de una década practica una de sus pasiones con la espada. La esgrima histórica fue el caldo de cultivo en su época de estudiante en Málaga y lo que con el tiempo desembocó en un mundo más desconocido como la lucha medieval, que tiene tanto de deporte como de arte y representación.

El combate medieval tiene toda una liturgia detrás y se escenifica siempre junto a un castillo o una fortaleza real. De hecho, la próxima gran cita del algecireño será en el Castillo de Belmonte (Cuenca), donde se va a celebrar el Mundial de este arte ancestral y será la primera vez de Darío Bejarano en estas lides. Va bien aleccionado porque cuenta en la ciudad con maestro de primer nivel como Pedro Otero.

Con una armadura de recreación histórica, con sus grebas, cota de malla, yelmo y demás protecciones, Bejarano se echa "casi 30 kilos encima además de una espada de gran tamaño" -sin afilar, precisa-, ya que el algecireño se dedica al duelo individual. Existen otras modalidades en equipo o melé de hasta cinco contra cinco en las que entran en acción escudos, hachas y hasta las espigadas alabardas.

Entrar en combate requiere un entrenamiento y cierta preparación física y mental porque se tratan de “asaltos cortos pero intensos” en los que el caballero suele terminar extenuado. Cuando aprieta el calor, el baño de sudor suele ser cuantioso.

Gran parte de la culpa de que Darío Bejarano sea un caballero medieval la tiene El Arte de la Espada, el único club de la ciudad dedicado a esta disciplina y a la esgrima histórica. Con un local en el centro y una veintena de integrantes, esta pequeña entidad atrae cada vez a más jóvenes y ahora también a familias con sus clases de defensa personal familiar. Pedro Otero y Tamara Pérez, ambos afincados en la ciudad, son dos de los grandes impulsores de esta pequeña gran familia. Otero fue el primero de la casa en disputar un Mundial y Tamara Pérez emulará a Bejarano en la próxima cita de Belmonte.

Darío, que desde niño ya jugaba con palos imaginando que eran espadas, comenzó a aprender de verdad en 2011 mientras estudiaba psicología en la Universidad de Málaga, donde conoció a varias personas que le inculcaron este veneno. De vuelta en Algeciras, profundizó en la esgrima y descubrió el combate medieval.

Bejarano invita a todo el que esté intrigado a probar la experiencia de iniciarse en un mundo que permite profundizar en la cultura, la historia y en unas prácticas que la mayoría solo pueden recrear en el cine, los libros o los videojuegos.