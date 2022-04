Algeciras vuelve a latir con el regreso de la Semana Santa

“Vuelve la vida y la devoción a las calles”. Es complicado dar una definición mejor que la ensartada por la saetera y polifacética Mónika Bellido. Algeciras está a solo unas horas de vivir el reencuentro más esperado, el de sus hermandades con la calle, con la manifestación pública de fe y el hito cultural y tradicional que representan la Semana Santa y sus hermandades en el corazón de los algecireños. Un año más, a pocos instantes de levantar el telón cofrade, Europa Sur celebró en el atrio del Hotel Alborán su tradicional Tertulia Cofrade, pórtico de una nueva Semana de Pasión.

Un coloquial debate de planes municipales y un coloquio cofrade que cada año pone en marcha el prólogo informativo de la Semana Santa de Algeciras. Para este curso, el del retorno, contó con la participación especial a nivel institucional de José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras; acompañado de los ediles Jacinto Muñoz, delegado de Seguridad Ciudadana, y Jorge Juliá, delegado de Participación Ciudadana. Susana Ruiz, directora del Hotel Alborán, hizo las veces de anfitriona en una mesa compuesta por Manuel Delgado, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías; Mayte Jurado, Hermana Mayor de Borriquita; José Manuel Calvo Ruiz, Hermano Mayor de Columna; Juan Manuel Torres, Exaltador de la Saeta 2022, y Mónika Bellido, Exaltadora de la Saeta 2016, además de con Javier Chaparro, director de Europa Sur.

Algeciras se prepara para un reencuentro muy especial con sus hermandades, así lo defendió el primer edil de la ciudad con un mensaje de ilusión y optimismo paciente. “Después de dos años de dolorosa y obligada ausencia a consecuencia de esta pandemia en la que continuamos estando inmersos, no solo es el mundo cofrade el que se muestra ilusionado por poder volver a realizar sus cultos externos, sino que este sentimiento invade al conjunto de la sociedad algecireña, porque la Semana Santa, tal y como la entendemos, forma parte del acervo cultural y social de esta ciudad”, aseguró Landaluce y ensalzó la gran colaboración y participación del Consistorio durante todo este tiempo a favor de las propias hermandades.

“Me gustaría destacar que el mundo cofrade no ha permanecido inmóvil ni un solo día, volcando sus esfuerzos en ayudar a quienes más lo necesitan, ejerciendo esa labor de atención y acción social que siempre pasa desapercibida. Por ello, y por otros muchos motivos que las hermandades repercuten en beneficio para la ciudad, desde el Ayuntamiento se decidió que el convenio anual de colaboración se mantuviese en vigor para reforzar ese trabajo benéfico”, aseguró el regidor algecireño.

La Semana Santa de Algeciras mantiene un crecimiento exponencial y no para de sumar atractivos y argumentos que la convierten en todo un referente más allá de los límites de la Comarca. “Es importante resaltar que desde 2015, cada Lunes Santo, el Tercio ‘Duque de Alba’, 2º de la Legión, acompaña a los Titulares de Columna y Lágrimas; o este año, que por primera vez en la historia de Algeciras, el Grupo de Regulares de Ceuta número 54 escoltará al Ecce-Homo en la tarde del Miércoles Santo, dos hitos que representan estampas únicas en la Semana Santa algecireña”, aseveró Landaluce. “Y no me puedo olvidar, en este aspecto, de nuestros policías locales y bomberos que también procesionan el Lunes Santo; al Cuerpo Nacional de Policía, que lo hace el martes acompañando a Jesús de Medinaceli y María Santísima de la Esperanza; a la Guardia Civil, que hace lo propio el miércoles con Buena Muerte y Mayor Dolor, o al Ejército de Tierra, que cada Viernes Santo forma parte del cortejo de Santo Entierro y Soledad”, subrayó.

José Ignacio Landaluce "El mundo cofrade no ha permanecido inmóvil ni un solo día, volcando sus esfuerzos en ayudar a quienes más lo necesitan"

Una serie de muestras de la implicación municipal en los cortejos y desfiles de Semana Santa que crece este año, de una manera muy especial el Viernes Santo con el Pendón Municipal. “Es una de las novedades de este curso, en la línea del Protocolo de Honores y Distinciones, una importante apuesta que tenemos en marcha”, explicó Jacinto Muñoz, delegado de Seguridad Ciudadana. “Está previsto que algo antes de la salida del Santo Entierro se produzca un acto institucional en el que portado por el concejal más joven, la corporación acompañe de manera coral el Pendón hasta la Iglesia de La Palma, escoltado por maceros y con todo el boato que la ocasión merece”, matizó Muñoz.

Toda una serie de atractivos y acontecimientos relevantes concentrados en una semana de la que será completamente testigo la Plaza Alta y de manera muy especial gracias al segundo año, el de consolidación, de su reestructurada Carrera Oficial con sillas. “La venta de abonos para la Semana Santa 2022 marcha viento en popa, quedaban en estos días muy pocas renovaciones pendientes”, detalló Manuel Delgado, presidente del Consejo. “Se han vendido la mayoría de localidades sin ocupar del 2019 y estamos completamente preparados para en un futuro muy próximo encarar la segunda fase del proyecto por la orilla interior de los recorridos en la Plaza Alta. Incluso este año podremos ver una cierta ampliación de la Carrera Oficial que con tanto éxito fue acogida en el año 2019”, afirmó el máximo representante de la cofradías de la ciudad. Por su parte, Jacinto Muñoz aclaró que los tramos de vallado se ampliarán de manera considerable y estable a lo largo de la calle Alfonso XI. El delegado también detalló la perfecta organización y orquestación del plan especial a nivel seguridad y todo el dispositivo que el ayuntamiento despliega durante esta semana.

Manuel Delgado "Este año pretendemos que la nueva imagen del Resucitado logre una mayor devoción y seguimiento en la calle”

Uno de los estrenos más destacados de la Semana Santa de 2022 será la imagen de Jesús Resucitado, obra del artista malagueño Israel Cornejo. Una nueva talla que llega para reforzar e impulsar la jornada del Domingo de Resurrección, una de las más complicadas, sin duda. “Es algo que pasa en muchos sitios y sigue siendo una asignatura pendiente de la Semana Santa en la mayoría de los destinos. Este año pretendemos que la nueva imagen logre una mayor devoción y seguimiento en la calle”, matizó Delgado Cerro.

Desde el punto de vista más cofrade, con mayor conocimiento interno del funcionamiento de las hermandades, José Manuel Calvo, Hermano Mayor de Columna, detalló la poca influencia de la pandemia en cuanto a la merma y desapego de hermanos, así como del gran trabajo y obra social de las cofradías de la ciudad. “Es cierto que todos, en cierta medida, hemos visto como se ha frenado el crecimiento exponencial que llevaban la mayoría de corporaciones de la ciudad, propio de esta etapa sin cofradías en la calle. Pero debemos tener en cuenta que somos una ciudad joven en cuanto a tradición y trayectoria de las hermandades (la inmensa mayoría reorganizadas o creadas a lo largo del pasado siglo). En este sentido, el salto en calidad y cantidad de todas las corporaciones, a nivel humano y patrimonial, a lo largo de los últimos 10 años es más que destacado y debemos sentirnos orgulloso de ello”, explicó el mandatario de la cofradía del Lunes Santo. “Por supuesto, no hemos estado parados en estos dos años. En el caso de Columna hemos trabajado mucho por la hermandad, por su crecimiento patrimonial, pero también nos hemos volcado en el papel social con ayudas e iniciativas solidarias de diferente ámbito”, añadió.

Mayte Jurado "Es un año particularmente importante para nosotros al coincidir con el 75º aniversario de la hermandad de La Borriquita"

Mayte Jurado, homóloga de Calvo en la Borriquita, resaltó la importancia de la implicación de la juventud y el gran papel social de la hermandad. “Somos una cofradía muy especial y singular, los niños son los grandes protagonistas. Raro es el cofrade algecireño que antes o después ha estado vinculado en algún momento a la Borriquita y afortunadamente tenemos una lista de niños y un grupo joven que siempre está renovándose y creciendo”, explicó. “Es un año particularmente importante para nosotros al coincidir con el 75º aniversario de la hermandad, ya nos premiaron con la Palma Cofrade, y por los importantes estrenos del palio (parihuela, respiraderos, faldones, palio y candelería). Pero de lo que más orgullosos nos sentimos, evidentemente, es de toda la ayuda social que la hermandad ha prestado en los momentos claves de la pandemia”, afirmó.

“Poco se habla y debería existir más luz y taquígrafo del trabajo humanitario y de asistencia social que abarcan las hermandades. Toda la colaboración con Cáritas, las recogidas de alimentos y juguetes, las donaciones y aportaciones económicas, etc. Todo eso también es Semana Santa y se debe conocer la intachable y loable labor de las cofradías en este sentido”, apuntilló Juanma Torres, exaltador de la Saeta 2022.

La visión y perspectiva más artística en la mesa la puso Mónika Bellido, cada frase se ajustó a un preciso golpe de inspiración: “la saeta es como una flecha”. La flamencóloga manifestó el cierto descenso a nivel popular de la saeta como parte sustancial de la Semana Santa en Algeciras. “Se echa de menos esa saeta del ayer, anónima, particular y espontánea que tan popular se hizo en Algeciras hace algunas décadas. Recuerdo momentos únicos en la esquina del Asilo San José e incluso emocionarme viendo a mi madre cantar saetas al Medinaceli y pasarse el día con escalofríos pensando en que llegara el momento. No niego que es fantástico ver a grandes cantaores en la ciudad, de manera concertada, y escuchar una saeta de muchos quilates. Pero sería muy bello tratar de recuperar, con algún tipo de iniciativa, con concursos, etc. Esa parte tan nuestra, esa manifestación de fe tan personal y única que es el rezo cantado en forma de saeta”, apuntó Bellido.

Juanma Torres incrementó la exposición con una enumeración exhaustiva de grandes nombres y recuerdos de la historia de la saeta en Algeciras atribuyendo la máxima de “la importancia de transmitir y preservar tradiciones tan importantes y arraigadas a nuestra tierra como la saeta”.

Jorge Juliá, delegado de Participación Ciudadana , dio a conocer algunos datos, en colaboración con Turismo, sobre las “buenas previsiones de cara a Semana Santa, a nivel de reservas y confirmaciones del sector hotelero. Estamos en muy buen momento y además logramos enlazar la Semana Santa con un fin de semana que ha sido todo un éxito en la ciudad como el del Certamen de Tunas. Nos consta que en días claves como el Lunes o Miércoles Santo ya se roza un nivel de ocupación muy alto; y de cara al fin de semana las previsiones son mejores. Es necesario destacar que no sólo es importante la Semana Santa para las propias hermandades, cara al turismo se trata de un activo económico clave para el municipio”, explicó. “Aunque no puedo olvidarme de mi vinculación personal con el mundo de las hermandades y quiero defender que estamos en un momento al alza, con un gran crecimiento de calidad en las hermandades y por supuesto, como el buen vino, con los años la Semana Santa de Algeciras se consolidará, como merece, como todo un referente en Andalucía”, sentenció.

Mónika Bellido “Se echa de menos esa saeta del ayer, anónima, particular y espontánea"

“Todo el sector, hotelero y gastronómico, obviamente esperamos como agua de mayo la llegada de la Semana Santa. Tras dos años de restricciones esperamos que se cumplan las previsiones y podamos dar un servicio próspero en este arranque de temporada”, sostuvo Susana Ruiz, anfitriona y directora del Hotel Alborán. “Ya contamos con reservas familiares y también de grupos de gran número no sólo para Semana Santa, sino de cara a toda la primavera hasta el inicio del verano. Pero poniendo el foco a los próximos días, ya tenemos algunos días al completo y esperamos que el tramo final de la semana, con el puente, se confirmen las previsiones y reservas planteadas. La Semana Santa, desde todas sus perspectivas es un importante activo turístico para la zona”, comentó.

“Hay que tener en cuenta que la Semana Santa es el periodo de tiempo cerrado de todo el año que reúne a mayor número de personas en el centro de la ciudad, e indudablemente ello conlleva un impacto económico de gran importancia para el sector comercial, y especialmente para la hostelería”, afirmó el primer edil José Ignacio Landaluce.

Y es que todo está dispuesto y preparado para abrir las puertas de la ciudad a la Semana Santa. Los deseos de buen tiempo y que todo salga bien cerraron un encuentro muy especial y un pórtico idílico para el reencuentro de Algeciras con su Semana Santa. Vuelve a latir la primavera algecireña.