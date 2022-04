Crisis en el PSOE de Algeciras por la negativa de Lozano a cesar como portavoz municipal

El desconcierto se ha instalado en la agrupación del PSOE de Algeciras a raíz de la negativa del actual portavoz municipal socialista, Juan Lozano, a dejar su puesto en favor de Fran Fernández, el candidato propuesto por la nueva Ejecutiva local. Este hecho ha derivado en la apertura de expedientes disciplinarios a Lozano, presidente a su vez de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, y a los tres concejales que le respaldan: Daniel Moreno, Inmaculada Marfil y Esperanza Montes.

La apertura de los cuatro expedientes por parte de la Ejecutiva que encabeza Rocío Arrabal se produce, según fuentes del partido consultadas por Europa Sur, después de que Lozano y los tres ediles citados hayan decidido desobedecer los estatutos internos del PSOE, que facultan a la Ejecutiva local a nombrar al portavoz municipal. Fran Fernández es secretario de Organización de los socialistas algecireños y como tal, número dos del partido en la ciudad.

La victoria de Arrabal sobre Lozano en la asamblea de militantes celebrada el pasado 12 de febrero dio paso a un proceso de renovación institucional al que el ex secretario general y los suyos se resisten, hasta el punto de arriesgarse a ser suspendidos de militancia, una decisión que deberá adoptar formalmente la Ejecutiva federal, a propuesta de la secretaría de Organización, a la vista de la apertura del expediente disciplinario.

A partir de ese momento, se iniciará un procedimiento en el que el partido dará audiencia a los responsables de la Ejecutiva local y a los afectados para que expongan sus argumentos. En última instancia, los cuatro expedientes podrían derivar en la expulsión definitiva del PSOE.

Fuentes de la dirección local socialista subrayan que hasta el último instante "se ha intentado agotar la vía del diálogo" con el aún portavoz municipal y los otros tres ediles díscolos, "pero todos los esfuerzos han sido infructuosos". “Es una actitud de rebeldía absoluta, una situación kafkiana”, resume uno de los miembros de la Ejecutiva consultados.

Según las fuentes de la Ejecutiva, Arrabal trasladó a Lozano su voluntad de relevarle como por portavoz, pero este se enrocó desde un inicio en su intención de no facilitar el proceso. En este punto, la Ejecutiva trasladó a los concejales un escrito para dar trámite formal a la sustitución ante el Ayuntamiento, pero de los ocho concejales con que cuenta el PSOE en Algeciras, solo cuatro estamparon su firma en el documento: Fran Fernández, Fernando Silva, Paqui Pizarro y Ana Jarillo. El empate en el seno del grupo impide elevar la propuesta de nombramiento del nuevo portavoz al Pleno municipal. “El ambiente en el grupo municipal es correcto porque hemos estado aguantando la bandera para que desde fuera no se viera la actitud de ellos”, se subraya desde la Ejecutiva local.

Uno de los expedientados niega, por contra, que se haya producido “negociación” alguna por parte de la dirección local para tratar el relevo de Lozano como portavoz. Según su versión, simplemente se ha dado cuenta de una decisión adoptada por la Ejecutiva y no se ha dado opción a aprobarla o no mediante una votación o procedimiento similar. En cualquier caso, puntualiza, no tienen constancia de cuáles son los argumentos contra ellos al no haber recibido aún notificación alguna del expediente disciplinario.

Igualmente, desde este nuevo sector crítico, se expresa su malestar por la filtración del relevo de Juan Lozano como portavoz, adelantada el pasado 20 de marzo por este periódico, y también por la apertura del expediente sancionador, igualmente adelantada por Europa Sur este viernes.

Futuro incierto

Además de en el Ayuntamiento, la posición de Lozano como presidente de la Mancomunidad de Municipios queda también comprometida al no tener el apoyo del resto representantes socialistas en la institución, alineados en su inmensa mayoría con la tesis de Arrabal y del secretario provincial del partido, Juan Carlos Ruiz Boix.

Fue en 2019, gracias al respaldo que en ese momento le brindaba la entonces líder los socialistas gaditanos, Irene García, cuando Lozano fue elegido como máximo responsable de la institución, con el voto del PSOE y de la Línea 100x100.

Las tornas han cambiado y Ruiz Boix, que hace tres años trató de impulsar como presidenta de la Mancomunidad a una de las concejales de San Roque, es el jefe de filas del PSOE de Cádiz y previsible presidente de la Diputación, dado que García encabezará la candidatura por la provincia en las elecciones autonómicas. Como hombre fuerte del PSOE, hace tiempo que Ruiz Boix puso fecha de caducidad a Lozano. En una situación similar a la de este último y en tierra de nadie se queda también Daniel Moreno, que además de concejal es responsable del área de Desarrollo Social en la Diputación Provincial.

¿Qué puede pasar ahora en la Mancomunidad? La Ejecutiva local algecireña quiere ir paso a paso y esperar a que la Federal se pronuncie sobre el futuro de Lozano y de los tres concejales que le acompañan. La negativa de los cuatro a dar el relevo, admiten las fuentes consultadas, “no estaba en el guion”. “Aún no hemos llegado a esa pantalla del videojuego”, sentencian.