Carlos Márquez, el ingeniero autor de la exposición 'Las aventuras de Tintín en Algeciras'

Tintín, a lo largo de sus 92 años de vida, ha vivido incontables aventuras. El todopoderoso Charles de Gaulle, figura clave en Francia durante la Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra Fría, llegó a decir que su único rival en la escena internacional era el pequeño personaje rubio ideado por el belga Hergé.

Como buen viajero impenitente, Tintín ha recorrido los cinco continentes e, incluso, ha visitado la Luna. Lo que nunca le había ocurrido era tener que llegar a una ciudad en un tren roto. Hasta que ha recalado en Algeciras, claro.

Se trata de una de las dieciséis ilustraciones que componen la muestra Las aventuras de Tintín en Algeciras, la cual puede visitarse hasta el 25 de noviembre en el Centro Documental José Luis Cano dentro de la programación de Algeciras Fantástika. Desde su inauguración, la exposición ha cosechado un enorme éxito y la pregunta que recorre muchas tertulias es la misma: ¿Quién es Carlos Márquez, el autor de las obras?

Un regalo para su esposa

Ni artista plástico ni diseñador gráfico. Márquez es ingeniero industrial y trabaja en la refinería de Cepsa en San Roque. Nació en Tenerife pero, a los tres años, su familia se trasladó a Algeciras, donde reside en la actualidad. "Mi carrera me ha brindado una formación muy fuerte en dibujo técnico", cuenta Márquez a Europa Sur, un conocimiento crucial a la hora de recrear estos nuevos fondos para Tintín.

Su esposa sí que es acuarelista e ilustradora, además de bióloga marina dedicada a la conservación de tortugas marinas y cetáceos. "Yo la ayudaba con la parte tecnológica a la hora de digitalizar sus obras, por lo que aprendí a manejar tabletas gráficas", añade él. Así nació una nueva afición para Carlos Márquez.

"La primera ilustración que hice de Tintín en Algeciras fue por cuestiones personales. Como estaba trasteando con la tableta, hice una lámina dedicada a mi mujer, que se llama Cristina. Su padre tenía, además, vinculación laboral con el Hotel Reina Cristina. Le gustó tanto que me propuso que hiciera más, en otros lugares", aclara Márquez quien publicó estos primeros trabajos en sus redes sociales, llamando la atención de Ángel Gómez, alma mater del festival Algeciras Fantástika, además de padecer una fuerte Tintinofilia.

"Los ingenieros somos muy cuadriculados. Pasé tiempo analizando rasgos comunes en la obra de Hergé, como el dominio de la perspectiva y algo que, particularmente, me benefició mucho, ya que no soy profesional del tema, y es el estilo de línea clara, sin sombras ni rasurado, de colores sólidos", responde Márquez cuando se le pregunta el secreto a la hora de trasladar a Tintín hasta escenarios algecireños. "También me basé en situaciones extraídas de los propios cómics de Hergé, es decir, en localizaciones que guardaban similitudes con sitios de Algeciras".

Cuenta Márquez que no cree que continúe ampliando la serie. "Me falta tiempo", dice. Además, tiene que retomar otra de sus pasiones, la fotografía, y recuperarse de un reciente accidente de tráfico en el que se ha fracturado el brazo.

El proceso

Como ejemplo del proceso creativo seguido por Carlos Márquez, la ilustración del Hotel Reina Cristina es un buen modelo. Para realizarla, se inspiró en una viñeta original de Hergé donde Tintín atraviesa la cancela de la residencia del Profesor Tornasol, el castillo de Moulinsart.

"La antigua estación de tren de Algeciras estaba entre las ilustraciones que pensé en primer lugar, ya que es muy parecida a una imagen icónica de los comics de Tintín. El título viene de las repetitivas averías que venía sufriendo el tren de Algeciras a Madrid", explica Carlos Márquez sobre una de las láminas que más simpatías ha generado entre los visitantes de la exposición. "He intentado representar varios escenarios de la ciudad, pero procurando a la vez hacer un homenaje a Hergé, interpretando sus propias ilustraciones".

En la ilustración titulada La isla verde, Márquez plasma uno de los muelles del puerto de Algeciras, con la vista de Gibraltar al fondo. "La imagen tiene gran similitud con una viñeta del comic de Las 7 bolas de cristal", indica el ingeniero.

La estación de tren, el edificio del arquitecto Pérez Villalta, la plaza de abastos con el mercado Ingeniero Torroja, el complejo arqueológico de las murallas meriníes, el Hotel Reina Cristina, el puerto, la Plaza Alta, la antigua fábrica de harina San Luis, el paisaje de flysch de la ensenada de Getares con la ballenera y el faro de Punta Carnero al fondo, el teatro Florida, la plaza del Coral, el río de la Miel, el antiguo Hotel Sevilla, la bahía con Gibraltar en el horizonte, el Ayuntamiento y el fondo marino de El Rinconcillo son los escenarios elegidos para la exposición.

"Quedan mucho otros lugares en el Tin...tero, pero que cada cual imagine a Tintín y Milú, junto a sus compañeros, en los lugares de Algeciras que más recuerdos les traiga", finaliza Márquez.