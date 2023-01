COAC 2023: ¿Cuándo actúan las chirigotas de Algeciras en el Gran Teatro Falla?

Algeciras tiene dos fechas marcadas en el calendario del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) del Gran Teatro Falla, el 27 de enero y el 1 de febrero, días en los que actuarán las chirigotas algecireñas que, además, son las únicas representantes del Campo de Gibraltar en el certamen.

El pasado 21 de enero, las puertas del Falla se abrieron para que comenzara la fase de preliminares del concurso de adultos, una edición que regresa con normalidad tras la pandemia y que contará con 15 sesiones de esta primera fase, antes de pasar a cuartos, semifinales y a la Gran Final, fechada para el 17 de febrero.

Las chirigotas algecireñas se estrenan en la séptima sesión, la del 27 de enero, cerrando la noche con una actuación en octavo lugar. Los encargados del debut serán los integrantes de Juanito manos verdes, una agrupación con letra de Ramón López Rodríguez y música de Luis María Rodríguez dirigida por Jesús Casas Contreras.

Ya el miércoles 1 de febrero, en la duodécima función, le llega el turno a Ahora no me acuerdo del nombre, la conocida "chirigota del Tini". Otro año más se suben a las tablas del castillo de los ladrillos "coloraos" con música y letra de Agustín Carlos González Galiano y José Rafael Castro Maíllo bajo la dirección de Francisco García González.

Juanito manos verdes

Ramón López vuelve al escenario del templo del carnaval gaditano con la chirigota Juanito manos verdes. El autor se une en esta edición al gaditano Luis María Rodríguez, que escribe también para la chirigota de Los Palacios que este año actuará bajo el nombre de Yo soy aquel.

La agrupación regresa a la modalidad de chirigota tras ocho años de ausencia en el concurso, donde no actuaba desde 2015 con Don José, quién le ha visto y quién le ve, quedándose fuera en preliminares.

Su presencia más destacada ha sido en la categoría de cuartetos, en la que consiguieron el primer premio con Ozú opá en 2002 y más tarde con Chanel a los cuatro. En la trayectoria de chirigota, triunfaron llegando a semifinales en el año 1994 con Taca taca chim chim pom pom, no ganamos pa porrazos.

Ahora no me acuerdo del nombre

La chirigota del Tini no participó en la última edición del COAC debido a la pandemia. Este año regresa con Ahora no me acuerdo del nombre para intentar llegar a cuartos de final, un mérito que han logrado de forma consecutiva con Cuéntame que nos pasó y Los que no valen ni para estar escondidos en 2020 y 2019, respectivamente.