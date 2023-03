CGT pide que se paralicen las oposiciones a la Policía Local de Algeciras hasta que se aclaren las "irregularidades"

El sindicato CGT ha solicitado al tribunal de las oposiciones a la Policía Local de Algeciras que paralice la convocatoria para cubrir 63 vacantes en la plantilla entre tanto no se aclaren "las contradicciones e irregularidades" que ha detectado en el proceso.

Así se refleja en las alegaciones presentadas esta semana por el sindicato, en las que pide al tribunal que dé el visto bueno a la relación inicial de aptos y no aptos, del 19 de octubre, y no a la aprobada el día 2 de marzo tras una revisión de todos los ejercicios del examen psicotécnicos que considera "injustificada".

En diciembre, varias reclamaciones presentadas por candidatos valorados en los test psicotécnicos como "no aptos" para ingresar en la Policía Local de Algeciras, unida a la denuncia de una de las aspirantes, llevaron al tribunal de las pruebas a solicitar "por unanimidad" el relevo de las dos psicólogas municipales que realizaron dichos exámenes y el nombramiento de otra profesional, también psicóloga adscrita al Consistorio, para revisar los ejercicios realizados y hacer nuevas entrevistas a los suspendidos.

CGT afirma que, tras esta revisión, los resultados se han confirmado en 29 de los 30 no aptos, lo que a su juicio ratifica que fue "inválida e injustificada" la decisión de destituir a las dos psicólogas, ya que "ni había fallos generalizados, ni tampoco en los parámetros de evaluación". "Es por ello que se ha de tener por correcta la anterior resolución de aptos y no aptos y no esta frente a la que recurrimos", se lee en las alegaciones.

El sindicato pide que se ponga en marcha el expediente aclaratorio aprobado por la Junta de Gobierno Local el 15 de diciembre de 2022 para explicar por qué si se aprobaron los resultados iniciales tras desestimar las reclamaciones, estos no fueron firmes y se anularon los ejercicios psicotécnicos para revisarlos a propuesta del tribunal. Tampoco comparte que el alcalde, José Ignacio Landaluce, aceptara la propuesta.

Además, la CGT recuerda que lo que se ordena es una revisión de los exámenes, no su repetición, por lo que no entiende que el 11 de enero se autorizara el pago de material para la aplicación y baremación de las pruebas psicológicas, sin que se justificara la necesidad por parte del funcionario correspondiente, lo que considera un "despilfarro" de dinero público. Además, si la revisión se realizó con este material y la única reevaluada como apta tenía suspendido el ejercicio "es completamente irregular", ya que "se le está aplicando un método de corrección que no se ha aplicado a los aptos ni estaba previsto en la convocatoria".