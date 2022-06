Una delegación de empresas de la Bahía viajará a Atenas con la Cámara de Comercio

Una delegación compuesta por representantes de 18 empresas radicadas en la Bahía de Algeciras se desplazará la próxima semana hasta Atenas para asistir a la feria Posidonia que tendrá lugar entre los días 6 y 10 de junio.

Esta delegación viajará apoyada por la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar a través de ayudas económicas directas enmarcadas en su Programa Internacional de Promoción, un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación Provincial, destinándose un presupuesto de 16.200 euros para estos incentivos.

Posidonia, de carácter bianual, constituye uno de los encuentros internacionales más importantes para la promoción de la industria marítima. El presidente de la Cámara, Carlos Fenoy, ha expresado su satisfacción por la nutrida participación de empresas y por la celebración de esta muestra tras el paréntesis de la pandemia, dado que se trata de una cita ineludible para el sector de servicios a buques, en el que las empresas de la Bahía de Algeciras son un referente de calidad y servicio. "Desde la Cámara seguimos apostando por fortalecer las relaciones comerciales de nuestras empresas y Posidonia es un excelente escaparate mundial para encontrar nuevos contactos y generar nuevas oportunidades de negocio", ha explicado el presidente.

Entre las empresas asistentes, acudirán representantes de Radio Ondas Servicios Marítimos SL; End to End Logistics SL; Zener Marine Elevator Services SL; Mertramar Algeciras SL; Jason Marine Electronics Spain SL; Global Total Solutions SL; Transatlántica Marítima de Consignaciones SL; Servicios Portuarios Puerto de Algeciras SL; Algeciras Strait of Gibraltar Shipping SL; Alfaship Shipping Agency SL; Marinsur SL; Crosscomar SL; Bacomar Logistic SL; Oceannus Formacion y Consultoria SL; Blay Marine Tech SL; Be-Quimica Laboratorio y Asesoria SL; Next Marine SL además de una representación de la Comunidad Portuaria de la Bahía de Algeciras (COMPORT).

Con esta nueva convocatoria, la Cámara de Comercio, a través del Programa Internacional de Promoción diseñado por la Cámara de España y cofinanciado por FEDER -a través del Programa Operativo Plurirregional 2014-2020- y el IEDT de la Diputación de Cádiz, continúa apoyando la internacionalización de las empresas radicadas en el área de la Bahía de Algeciras.