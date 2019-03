El Ayuntamiento desalojará una parcela en La Juliana para su uso público

En una parcela junto al Hogar de San José, varias cabras pastan tranquilamente rodeadas de palés, restos varios o una hormigonera. La zona está vallada e incluso cuenta con una puerta con una señal de prohibido aparcar colocada precariamente tras haber sido retirada de algún otro lugar. Pero algo falla en esa imagen: la parcela es de suelo público y está siendo utilizada sin permiso. Ahora, el Ayuntamiento de Algeciras está trabajando para liberar esa zona y transformarla en un espacio destinado al uso y disfrute de los vecinos de La Juliana.

En primer lugar hay que localizar a los propietarios de los animales y enseres que se encuentran en la parcela. Según explica el teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Diego González de la Torre, el departamento de Disciplina Urbanística está trabajando ahora mismo en esa primera fase.

Una vez este libre la parcela se podrá destinar al uso público, para alguna de las múltiples demandas que se han hecho en la barriada a lo largo de los años. En concreto, se está estudiando si instalar los huertos de ocio que se vienen reivindicando desde hace años o habilitarla como zona ajardinada; otros equipamientos que cuentan con respaldo plenario por unanimidad (a raíz de una moción socialista) son una pista de petanca y un campo de fútbol.

Lo ocurrido en la zona norte de La Juliana no es un caso excepcional. Es una forma actual de un fenómeno bien conocido en Algeciras, las usurpaciones u ocupaciones de terreno. En el municipio hay bastantes barriadas basadas en la autoconstrucción hace años de viviendas en zonas privadas y públicas, como cañadas. Este sistema genera una trama urbana de más difícil gestión: “A veces nos encontramos con asociaciones de vecinos que nos demandan la ejecución de aceras en unas calles en las que no caben, porque se han adelantado tanto los linderos que no es posible sin obstruir el paso de vehículos”, pone como ejemplo De la Torre. Otras no hay espacio para los vehículos de emergencia. Y además, es un fenómeno que prosigue, asegura De la Torre, pese a la amenaza de sanción urbanística.

En la actualidad, se producen usurpaciones como la detectada junto a la residencia poco a poco, “un día aparece un caballo, otro una alambrada y cuando te das cuenta hay una construcción”, explica el delegado. “Y eso no puede ser, es un espacio público que es de todos”. Por eso desde Urbanismo se vigilan estas ocupaciones para actuar antes de que se haya consolidado el uso. “No vamos a eliminar las construcciones antiguas, pero se trata de que ahora hagamos las cosas bien y no permitir nuevas edificaciones”.