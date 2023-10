El alcalde de Algeciras ha defendido el fichaje de la ex concejal del PP tras ser condenada a 21 meses de prisión. "Laura Ruiz me pidió ayuda y, cuando puedes, ayudas a la gente", afirma Landaluce, que niega haber recibido amenazas por parte de la ex edil, quien hace un año anunció que llevaría ante la Justicia asuntos acaecidos durante su etapa en el Consistorio. ¿Aprueba la contratación de Laura Ruiz como asesora del Ayuntamiento de Algeciras?

(Solo un voto por IP y día)