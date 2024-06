Antonio Sanz recuerdas las tardes gloriosas de la Feria de Algeciras en el XIII Pregón Taurino

"Soy taurino y lo digo bien alto donde sea". Así comenzó su discurso el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, encargado de pronunciar el XIII Pregón Taurino de Algeciras, del que se mostró afortunado, orgulloso e incluso nervioso por la gran responsabilidad.

Tras los agradecimientos, entre ellos al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y a la concejal de Fiestas, Juana Cid, tuvo un recuerdo especial para al maestro Morante de la Puebla, que ha decidido retirarse de forma indefinida. "Cariño, fuerza y estimulo a Morante que se enfrenta a uno de sus peores toros pero como genio que es va a sortearlo con muletazos de puerta grande para poder volver a disfrutarlo otra vez en las plazas de toros. Confiamos en su valentía y tenacidad para que salga adelante",

Sanz hizo un recorrido por la historia taurina de Algeciras y de sus vivencias en esta feria. Comenzó mencionando los cosos de la ciudad y los grandes toreros que acudieron a ellos, desde 1720 cuando se celebró la primera corrida de toros, hasta la actual plaza de Toros Las Palomas, pasando por la inauguración y reinauguración del coso La Perseverancia en 1868, o de la primera plaza de toros de la ciudad, La Constancia que acogió los festejos taurinos de la feria hasta 1865.

"Cara Ancha y Morenito de Algeciras fueron cartel de tardes de gloria. Hasta llegar a la que sin duda fue una de las épocas doradas de La Perseverancia: Joselito y Juan Belmonte", recordó Sanz.

"Algeciras es eje de la tauromaquia esos años", aseguró en su discurso quien señaló que Rafael El Gallo, que tuvo una grave cogida en este coso taurino, provocó que Pastora Imperio suspendiera su gira para venir hasta Algeciras por la gravedad de la cornada". Anécdotas en blanco y negro que el pregonero quiso resaltar.

"La Perseverancia fue testigo del pose de Pepe Luis Vázquez, Litri, Gaona, Marcial, Los Bienvenidas, Manolete, Luis Miguel Dominguín, Ordóñez, Victoriano de la Serna… los primeros triunfos de la gran figura algecireña Miguel Mateo Miguelín y de tantos toreros de época que toreaban cada mes de junio en la feria algecireña", enumeró Sanz.

"Capítulo aparte merece la gran figura del toreo algecireña como fue Miguel Mateo Miguelín. Torero de toreros. Todavía se recuerda la tarde de julio del 68 cuando cortó seis orejas en Las Ventas. Algo que ningún torero ha podido igualar a día de hoy", aseguró el consejero quien aludió a esa portada del diario ABC con una foto del diestro algecireño saliendo a hombros y el título Supermiguelín.

Miguelín compartió en los años 60 y 70 tardes con todas las figuras del toreo y estuvo presente en todas las ferias más importantes del panorama taurino nacional.

Sanz también recordó a Diego Ramos El Merlo, el primer torero en tomar la alternativa en Las Palomas. "Una cerámica recuerda esta importante fecha en el patio de cuadrillas. Manili y Parrita acompañaron al diestro algecireño en la tarde más importante de su carrera. Años más tarde sería director de la Escuela Municipal de Tauromaquia de Algeciras. Y continúa como profesor honorario", señaló.

"Llegan los años 90, una década que tuvo un antes y un después en la feria de junio de 1990 con el indulto del toro Comedia, de la ganadería de Cebada Gago a cargo de Emilio Muñoz. Todo un acontecimiento. Algo inédito. De hecho, solo se podía indultar en plazas de primera categoría", aseguró.

"La gran faena de José María Manzanares al toro Andadoso de Núñez del Cuvillo, la tarde de 25 de junio de 2005, es otro de mis recuerdos. La estética y la belleza, la madurez y la inspiración. Todo se unió en la que sin duda fue una de las mejores faenas de la carrera del maestro alicantino", apuntó.

El Cid, El Juli, Castella y Perera, en 2012, la alternativa del algecireño, Salvador Barberán fueron otros nombres que recordó. Y como no, cuando el 29 de junio de 2018 se anunció la presencia de José Tomás. "Algeciras fue el epicentro taurino mundial. Hasta el New York Time desplazó a su corresponsal en el España a Las Palomas. Seis millones de euros fue el impacto económico de José Tomás en la ciudad y la comarca", señaló.

Finalmente, Antonio Sanz reivindicó la fiesta nacional. "No tenemos complejos. Andalucía es taurina y su gobierno andaluz también lo es. No vamos a permitir que un ministro sectario no cumpla con la ley, porque no olvidemos que los toros son Patrimonio Cultural de España por la Ley desde 2013", argumentó el consejero, quien apuntó como datos los 6,5 millones de espectadores en las plazas de toros en 2023 y cuatro millones de audiencia en los festejos taurinos retransmitidos en Canal Sur.