Amnistía Internacional recuerda en Algeciras la tragedia de la valla de Melilla de hace un año

Amnistía Internacional ha celebrado este lunes en la Escuela Politécnica de Algeciras de forma conjunta con el Departamento de Derecho Internacional Público de la UCA y el Centro de Excelencia Jean Monnet un acto con motivo del primer aniversario de la tragedia en la valla de Melilla, en la que murieron varios migrantes de origen subsahariano en un salto masivo de entre 500 y 2.000 personas.

En la charla-coloquio, titulada Justicia para la masacre de Melilla, participaron Esteban Beltrán Verdes, director de la Sección Española de Amnistía Internacional; el catedrático de Derecho Internacional Público de la UCA Alejandro del Valle Gálvez y el analista geopolítico, especialista en África, seguridad y migración Sani Ladan. El acto estuvo conducido por el profesor de Derecho Internacional Público de la UCA Jesús Verdú Baeza.

Desde que tuvo lugar la tragedia de Melilla del 24 de junio de 2022, Amnistía Internacional viene reclamando una investigación independiente y exhaustiva, y que las personas responsables rindan cuentas, así como que se ponga fin a la práctica de las devoluciones en caliente y transparencia en los acuerdos de España con Marruecos en materia migratoria.

"Una vez archivada la investigación por parte de la Fiscalía en diciembre de 2022, venimos explorando opciones con mecanismos internacionales y europeos para impulsar avances en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas. Asimismo, es relevante aumentar la demanda social de un trato digno de personas migrantes y refugiadas en la Frontera Sur para lo que estamos impulsando una campaña que promueva un relato público basado en la dignidad y humanidad de las personas migrantes y refugiada y que a nivel europeo denuncie el modelo de Europa Fortaleza y el racismo institucional", indica la entidad.

Los participantes

Esteban Beltrán Verdes es director de la Sección Española de Amnistía Internacional desde junio de 1997 y forma parte del Equipo Global de Gestión de Amnistía Internacional. Es profesor universitario en diversos másteres de Derechos Humanos en las universidades de Granada, País Vasco, Autónoma de Madrid y La Plata. Anteriormente, desde principios de los años 90 ha vivido en diversos países de América Latina como consultor internacional de Amnistía Internacional y responsable para el desarrollo de Amnistía Internacional en América Latina y el Caribe. Ha llevado a cabo más de 20 investigaciones en el terreno sobre violaciones de derechos humanos entre otros países en Guatemala, Costa Rica y Panamá. Es autor de varios libros y publicaciones sobre derechos humanos.

Sani Ladan es Graduado en Relaciones Internacionales y Educador Social. Formador intercultural y especialista en política exterior, seguridad y migraciones internacionales. Trabaja como analista internacional e investigador especializado en temas relacionados con Oriente Medio, África central y Occidental. Sani es además panafricanista, antirracista y activista por la defensa de los Derechos Humanos, miembro de la Asociación Elín (Ceuta) y creador del podcast África en 1 click. También es autor del libro "La luna está en Duala", publicado con la editorial Plaza y Janés de Penguin y presentado en Casa África en mayo del 23.

Alejandro del Valle Gálvez. Doctor en derecho y Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz, desde 2001. Director del Centro de Excelencia Jean Monnet Centre of Execellence- Inmigración y Derechos Humanos en las Fronteras Exteriores Europeas-Migration and Human Rights in Europe's External Borders. Ha sido letrado y jefe del Gabinete del presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Investigador principal de cuatro proyectos I+D y Director de seis tesis doctorales. Colaborador del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos de Madrid. Tiene numerosas publicaciones en materia de Derecho comunitario, extranjería, asilo y refugio, fronteras europeas, cooperación internacional en el área del Estrecho y relaciones España–Marruecos y euro-mediterráneas, entre otras.