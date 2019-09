Muere en Algeciras el histórico empresario Salvador Sierra, dueño de Cabsy's y Crisel

Si hubiera que escribir un libro sobre la historia empresarial de Algeciras, dos grandes marcas ocuparían algunos de los capítulos más relevantes: Cabsy's y Crisel. Si el volumen relatara además su devenir social y sentimental, los dos nombres se fundirían en uno solo para ocupar páginas y páginas sin las que sería imposible entender el siglo en el que dejó de ser un pueblecito de pescadores para convertirse en una gran ciudad. Ese nombre es el de Salvador Sierra Benítez, el histórico empresario fallecido este sábado a los 79 años. Uno de los padres fundadores de todos los comerciantes de la ciudad. El funeral se llevará a cabo a las 11:00 en la iglesia de Nuestra Señora de La Palma. Los restos mortales de uno de los grandes hombres que impulsó el centro de Algeciras serán conducidos después al cementerio antiguo de la ciudad.

Salvador Sierra Benítez llegó a Algeciras en los 70 procedente de su ciudad natal, Tánger. Casado con Ana María Martínez Pérez Villamil, desde los 14 años se dedicaba al negocio de la zapatería. Abrió una, Calzados Crisel, en la calle Ancha, y luego tres más en otros puntos de la ciudad. En 1975 inauguró una gran cafetería que en aquel momento otorgó un toque de modernidad desconocido en Algeciras. Estaba en una esquina estratégica, en plena calle Ancha, donde florecía el nuevo comercio. A la hora de diseñarla se fijó en algunos establecimientos de la época que había visitado en la capital, Madrid.

A partir de ahí, Cabsy's se convirtió en el espacio en el que se escenificaron miles de historias, que luego se transformaron en recuerdos imborrables, de otros tantos algecireños. Todos tenían algo que contar entre sus mesas, vivencias detrás de las emblemáticas cristaleras, de tardes y tardes de tertulias. No eres de Algeciras si no has tomado un café en el Cabsy's.

En 2014, cuando tenía 75 años, Salvador Sierra decidió retirarse a descansar. Sus hijos (Cristina, Alejandro y Víctor; Sergio falleció en noviembre de 2004 en un trágico accidente de helicóptero en el Guadalquivir) tenían ya sus vidas laborales al margen de la cafetería y esta cerró sus puertas para volver a abrirlas convertida en sede de una multinacional italiana de la cosmética. Cabsy's había sobrevivido 41 años.

En 2015, cuando se aproximaba la Navidad, Salvador Sierra se convirtió en socio de honor de asociación de la pequeña y mediana empresa de Algeciras (Apymeal) en un emotivo acto que compartió con María Dolores Lobato, gerente de la juguetería Los Pitufos,