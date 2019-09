El gerente del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar, Jesús Fernández Galán, puso punto y final en las últimas horas a la jefatura del médico Juan Luis Gutiérrez Chico como máximo responsable del servicio de Hemodinámica y Cardiología del hospital Punta Europa de Algeciras. El mecanismo empleado ha sido rescindir la comisión de servicio que mantenía al especialista en el puesto. La forma y ritmo de trabajo en este departamento enfrentó a subordinados y jefe desde el principio.

El cardiólogo Gutiérrez Chico se marcha con decepción y rabia: "Triunfaron al final los caciques locales y los sindicatos, a los que no se ha dudado en entregar mi cabeza. Y se ha hecho con una ingratitud y mezquindad hacia mi persona que rebasan cualquier límite", dijo el médico.

El especialista aseguró que el gerente lo llamó a su despacho y le dijo que la rescisión de la comisión de servicio era una "decisión irrevocable". Gutiérrez Chico explicó este miércoles que no se quedó callado: "Me comentó que tenía muchos motivos para echarme, uno de ellos el que yo me quejase en los medios de comunicación del acoso al que estaba siendo sometido por otros miembros del servicio por el simple hecho de que vine a quitar listas de espera".

El médico piensa que el hecho de que él hiciese públicos los problemas no son más que "pretextos y excusas" para justificar ahora su marcha.

En los primeros días de agosto, el cardiólogo amagó su dimisión, pero el gerente le convenció para que esperase con la promesa de que iba a tomar decisiones en el conflicto interno de este servicio hospitalario. Gutiérrez Chico se fue de vacaciones y al regreso se ha encontrado con la rescisión de la comisión de servicio y la vuelta a su plaza de origen, en el hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo.

Dos de los cardiólogos que trabajaban con el ya exjefe han decidido también hacer las maletas en solidaridad con él. Se trata de los especialistas Miguel Ángel Martínez Alonso y Bernd Reisbeck, alemán este último.

La gerencia del Área Sanitaria guarda en silencio, de momento, su versión sobre esta rescisión de comisión de servicio.