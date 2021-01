Adiós al padre Paco, uno de los fundadores de Barrio Vivo

Algeciras llora este jueves la muerte de Francisco García Rubiales, más conocido como padre Paco, que dejó huella tras su paso por la iglesia de Los Pastores en unos tiempos muy complicados, marcados por la droga y las muertes que provocaba en los años 80. En ese contexto fue uno de los precursores y fundadores de Barrio Vivo, como recuerda su compañero y amigo Miguel Alberto Díaz.

"El padre Paco fue uno de los fundadores de Barrio Vivo. Hace 30 años, él, Pepe Chamizo y el cura Pedro (Gómez) de La Piñera se pusieron en contacto conmigo después de publicar un artículo en Europa Sur sobre los efectos de la droga que se titulaba Ese maldito caballo. Yo venía del movimiento sindical y me preguntaron su me quería integrar en esa lucha. Formamos parte del embrión con Juan Carlos Narváez, de Radio Algeciras, Luis Marquijano o Jorge Páez, que me animaron a que nos pusiéramos en marcha", recuerda Díaz.

"El padre Paco venía trabajando en la prevención de las drogas con la comunidad terapéutica Manantial, la asociación ACAT, y estaba muy vinculado a los problemas de pobreza en la zona de Los Pastores, siempre estuvo muy vinculado a los problemas marginales de la zona sur de Algeciras. Estrechamos una gran amistad y ha sido un ejemplo, siempre rodeado de personas como el padre Pedro o Pepe Chamizo", destaca Miguel Alberto Díaz.

"Hizo un gran trabajo en la prevención y la curación de los chavales que hacían uso de las drogas y fue un referente para Barrio Vivo y todas las personas en lucha permanente en la zona sur de Algeciras. Lamento mucho su fallecimiento, fue una persona muy comprometida con la sociedad, sobre todo con los problemas de las drogas, que por entonces se llevaba a miles de chavales por sobredosis, porque estaba adulterada o por el sida", sentencia el dirigente de Barrio Vivo.