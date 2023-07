Adelante Algeciras devuelve al Ayuntamiento el sobrante de la asignación del grupo municipal y Ciudadanos prevé hacerlo en breve

Los dos partidos políticos que han dejado de tener representación en la Corporación de Algeciras, Adelante Algeciras y Ciudadanos, han devuelto al Ayuntamiento -o han anunciado su intención hacerlo próximamente- el dinero sobrante de la asignación del grupo municipal correspondiente al mandato de 2019 a 2023.

Adelante Andalucía ha reintegrado al Consistorio 46.160 euros como sobrante de la asignación y ha rechazado cobrar otros 15.432,54 euros de pagos pendientes por este mismo concepto, lo que suma 61.592,54 euros. Ciudadanos tiene previsto reintegrar a las arcas locales el sobrante una vez que cierren las cuentas del ya extinto grupo, si bien fuentes municipales apuntan que se trataría de una cantidad del orden de los 15.000 euros.

Esta asignación, que se establece al inicio de cada periodo corporativo en el Pleno de Organización, está amparada por la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (de 1985) para contribuir a los gastos de funcionamiento de los grupos municipales. También tiene su reflejo en el Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento, cuya última revisión es de 2018.

Los grupos políticos pueden emplear este dinero -cuyo gasto debe ser justificado debidamente- para material fungible (gastos de oficina o cartelería) y otros fines, salvo para el pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o para la compra de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial (un local, por ejemplo).

Las otras tres formaciones que permanecen en el Ayuntamiento han confirmado a Europa Sur su intención de conservar el sobrante para utilizarlo en el nuevo mandato (PSOE); de estudiar qué hacer con él una vez se ajusten las cuentas (Vox) o no han contestado a la solicitud de información planteada por este medio (PP).

Durante el mandato 2019 a 2023, cada grupo percibió una asignación fija anual de 7.661 euros por año más 11.602 euros por concejal y año. Conforme a estas cifras, el Partido Popular dispuso durante cada ejercicio de 158.487 euros (13 ediles); el PSOE tuvo asignados 100.477 euros anuales (ocho concejales) y los otros tres partidos con dos ediles (Adelante, Ciudadanos y Vox), 30.865 euros al año.

En total, durante los pasados cuatro años, el Ayuntamiento de Algeciras destinó 1.406.236 euros en asignaciones para los cinco grupos municipales, a razón de 351.559 euros por ejercicio, si bien todo el fondo no se ha abonado porque a día de hoy existen pagos pendientes.

Renuncia a un derecho

Aunque la normativa estatal establece claramente la concesión de estas asignaciones, no determina ni establece ningún tipo de procedimiento para devolver las cuantías sobrantes al final del mandato. Tampoco está recogido en el reglamento orgánico municipal de prácticamente ningún municipio.

"Hemos sido un grupo político austero, que ha gastado lo justo y necesario. Ahora que hemos devuelto dinero, esperamos que el Ayuntamiento haga buen uso de él", especifica Leonor Rodríguez, ex portavoz de Adelante Algeciras. La devolución de Adelante, de hecho, equivale a renunciar a los ingresos de dos de los cuatro años del periodo corporativo.

Rodríguez explica que para reintegrar el fondo, al no existir un procedimiento tasado, el grupo registró una solicitud que fue respondida con un número de cuenta municipal. "A continuación, efectuamos una transferencia y registramos un escrito explicando a qué se correspondía ese ingreso, así como la renuncia expresa al pago de lo que se nos adeudaba", subraya Rodríguez.

La ex concejal considera que las entidades locales, como el Ayuntamiento de Algeciras, "deberían tener este proceso claramente establecido" aunque subraya que las facilidades aportadas por los servicios municipales para consumar la renuncia al derecho han sido máximas. De hecho, ya hubo un antecedente con Ciudadanos que renunció a los pagos correspondientes a los dos meses del confinamiento por la Covid-19.

Sergio Pelayo, ex portavoz de Ciudadanos, especifica que seguirá estos mismos pasos una vez que cierren la contabilidad del grupo municipal.

El dinero reintegrado pasa a la cuenta general del Ayuntamiento para pagar, por ejemplo, facturas por orden de antigüedad. No es posible retornar el fondo para un fin determinado, según aclara la concejal de Hacienda, María Solanes.

"Decidiremos una vez que cerremos las cuentas del anterior mandato. Pero la situación de Adelante y Ciudadanos es particular, puesto que son grupos que ya no siguen en la Corporación", apostilla Antonio Gallardo, de Vox. Su grupo ha pasado de dos a cuatro concejales. "Tendremos más ingresos, pero también más gastos", justifica.

El grupo municipal socialista, liderado en este nuevo mandato por Rocío Arrabal, conservará el sobrante. "La devolución que efectúan Adelante y Ciudadanos se entiende porque no tienen grupo municipal y no pueden guardarse un dinero cuyo gasto está fiscalizado. Nosotros seguimos, tenemos gastos y, además, en este mandato hemos dejado de tener los funcionarios asignados a nuestro grupo y una liberación", subraya Arrabal, quien también afea que se adeuden cinco meses del mandato anterior. "No vamos a devolver nada porque nada nos sobra. Este dinero, cuyo gasto debe justificarse debidamente, es necesario para la labor de fiscalización del gobierno municipal. Si, además, el PP nos dificulta la labor este mandato, lo necesitamos", subraya.

Por parte del grupo municipal del PP, las dos solicitudes planteadas por esta redacción no han sido atendidas al cierre de esta información.