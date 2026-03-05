100x100 Algeciras reclama mejoras para recuperar las playas de Getares y El Rinconcillo tras los temporales

100x100 Unidos por Algeciras ha exigido una actuación de urgencia en las playas de El Rinconcillo y Getares y ha expresado su "preocupación" tras el reparto de inversiones del Gobierno para el litoral gaditano, https://www.europasur.es/tarifa/gobierno-obras-emergencia-playas-provincia_0_2006057299.html. La Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico aprobó obras de emergencia en los litorales de varias poblaciones de la provincia afectadas por los temporales de principios de año con un presupuesto de 6,2 millones de euros.

"Una vez más, Algeciras ha quedado fuera", han criticado desde el partido 100x100 Unidos por Algeciras, su portavoz Andrés Maderal y el miembro del grupo de Barriadas Alejandro Medina.

Desde la formación recuerdan que el pasado 19 de noviembre se presentó en la Diputación de Cádiz una moción para el arreglo de la playa de El Rinconcillo, iniciativa impulsada de la mano de Javier Vidal, la cual consiguió el respaldo unánime de todos los grupos políticos. "Sin embargo, a día de hoy, esa aprobación aún no se ha traducido en actuaciones concretas", afirman.

Desde 100x100 Unidos por Algeciras también recuerdan que en octubre de 2025 "el senador del grupo socialista Alfonso Moscoso anunció el inicio del proyecto para la construcción del dique de protección con el objetivo de frenar el deterioro progresivo de la playa de El Rinconcillo. No obstante, meses después, las obras no se han iniciado y tampoco existen noticias ni avances oficiales sobre este proyecto".

Andrés Maderal y Alejandro Medina han mostrado su apoyo a la labor que realiza la plataforma ciudadana Salvemos Rinconcillo y destacan "el esfuerzo constante que vienen realizando para defender y proteger uno de los espacios naturales y de ocio más importantes para los algecireños".

“Seguiremos trabajando y luchando para que los ciudadanos de Algeciras puedan disfrutar de su playa en condiciones dignas y para que El Rinconcillo y Getares reciban la atención y las inversiones que merecen”, han señalado.

Desde 100x100 Unidos por Algeciras apelan "a la responsabilidad de todas las administraciones y formaciones políticas para que dejen a un lado las diferencias ideológicas y piensen en el interés de los ciudadanos".