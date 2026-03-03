El Gobierno destina 6,2 millones de euros para obras de emergencia en varias playas de la provincia, Tarifa entre ellas

La Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico ha aprobado obras de emergencia en los litorales de varias poblaciones de la provincia de Cádiz afectados por los temporales de principios de año, entre ellos en Tarifa en el ámbito del Campo de Gibraltar. El presupuesto asciende a 6,2 millones de euros y el plazo de ejecución se fija en nueve meses.

Además de esta localidad campogibraltareña, inicialmente se actuará en Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota, El Puerto de Santa María, Cádiz, San Fernando, Chiclana, Conil, Vejer y Barbate.

A diferencia de los temporales ordinarios, en los que la pérdida de arena se traduce en una simple estacionalidad de la anchura de la playa, que se reduce en invierno y crece en verano, en los temporales extraordinarios este efecto produce una asimetría temporal entre el desplazamiento de la arena hacia aguas profundas, que se produce en horas, y el retorno de la arena hacia el continente, que se produce en periodos largos.

La situación de la formación de varios temporales en un corto periodo produce la dificultad añadida de que no hay tiempo suficiente para que las playas se recuperen y conlleva el riesgo de daños superiores.

Como consecuencia, las obras se encargarán de, previa retirada de elementos que molesten y, en su caso, la reparación de infraestructuras de apoyo, aportar la cantidad de arena mínima suficiente para dar respuesta a estos daños.

Las reparaciones de bienes de otras administraciones (fundamentalmente, de mobiliario urbano) o de terceros quedan fuera de este ámbito de actuación pues su reparación no compete a Costas. Este organismo del Estado, además de abordar la regeneración de las playas, va a reparar los accesos públicos afectados.

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha indicado que el Ejecutivo "es sensible a las necesidades del mantenimiento necesarias para la reparación de estas infraestructuras y retornar a la normalidad lo antes posible. En esta emergencia climática, nuestra prioridad ha sido siempre proteger a las personas y ahora llega el momento de actuar en la reconstrucción”.