Verdemar alerta sobre "la regresión" de las dunas de la playa de El Rinconcillo y las marismas del río Palmones

Verdemar Ecologistas en Acción ha vuelto a lanzar una advertencia sobre el estado del cordón dunar de la playa de El Rinconcillo, en Algeciras, que para los conservacionistas se encuentra "en una situación de preocupante regresión".

"Han pasado cinco años desde la realización del estudio sobre la dinámica del litoral y, lejos de estabilizarse, la regresión se ha intensificado", sostienen desde Verdemar. "El cordón dunar del paraje natural marismas del río Palmones y la playa de El Rinconcillo pierde cada año más arena como consecuencia de la alteración de la dinámica litoral. Estos sedimentos se desplazan hacia la playa de La Concha y al saco de la Bahía de Algeciras".

"La combinación de la dinámica regresiva natural y las infraestructuras portuarias han modificado el régimen de oleaje y el transporte de sedimentos, provocando un basculamiento progresivo de la playa hacia el sur y hacia el interior de la bahía. La pérdida significativa de arena en la zona norte es especialmente preocupante y podría ser irreversible si no se adoptan medidas urgentes", aseguran los ecologistas.

Verdemar afirma que "las dunas embrionarias, la primera franja de defensa natural frente a la acción directa del oleaje, están siendo destruidas progresivamente por la erosión antrópica".

Verdemar recuerda que el estudio elaborado por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria), encargado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), confirmaba que la regresión y la pérdida de arena en El Rinconcillo se deben a las alteraciones de la dinámica litoral provocadas por las construcciones portuarias. Sin embargo, el informe ya ha cumplido cinco años sin que se hayan adoptado soluciones estructurales eficaces.

"La Demarcación de Costas en Cádiz, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha mostrado escasos esfuerzos para abordar un problema que sigue agravándose", lamentan los ecologistas. "La Junta de Andalucía ha permitido que este espacio protegido se encuentre en riesgo, dejando abierta la posibilidad de desprotección y urbanización", agregan.

Verdemar subraya que la playa y sus dunas forman parte del paraje natural marismas del río Palmones (declarado protegido en 1989), Zona de Especial Protección para las Aves (2002) y Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000 (2014), además de estar incluida en el Inventario de Humedales de Andalucía. El colectivo exige "la adopción inmediata de medidas correctoras basadas en criterios científicos para frenar la regresión y evitar un daño irreversible en uno de los espacios naturales más valiosos del litoral de Algeciras".