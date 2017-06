Juan José Téllez: "La Línea puede unir aún más su recuerdo a Camarón"

Fiel a sí mismo y a su proverbial cabeza periodística, un Juan José Téllez ameno y repleto de datos fue capaz, ayer en La Línea, de ofrecer una conferencia de más de una hora sobre la relación de Camarón de la Isla con esta ciudad sin un solo papel por delante. "No uso ni el PowerPoint, no quiero saber nada con los poderosos. Es parte de la rebelión juvenil que me queda", arrancó el ex director de Europa Sur.

La suya fue la segunda ponencia del I Congreso Antonio El Chaqueta, organizado por la Peña Flamenca Cultural Linense. La boda de Camarón con La Chispa y su ligazón con esta ciudad supuso la salida del cantaor de San Fernando de la estricta órbita de Antonio Sánchez Pecino, padre de Paco de Lucía. "José se hizo sedentario aquí, en esta ciudad fue capaz de formar una familia y dejar de ser andarríos", explicó el escritor algecireño sobre esta etapa. Lo entrevistó por primera vez en 1981.

Téllez demostró que disfrutó hasta límites insospechados su seguimiento informativo del genio de La Isla: "José llegó aquí en 1976, con la ciudad sumida en una fuerte crisis tras el cierre de la Verja en 1969". Poco después ya seguía su evolución.

"José fue un mito para muchos gitanos por esforzarse por salir de las drogas hasta lograrlo. Su ejemplo ayudó a muchos de ellos", subrayó ante un público embobado. El periodista recuerda que las entrevistas que le realizó reflejaban siempre sus ideas básicas: la influencia absolutamente reconocida de Antonio El Chaqueta y que el flamenco era la pureza pero sin inmovilidad y con creatividad.

Y además, el carácter instintivo de su cante aparte de su profundo afán de búsqueda en su parcela de aficionado. Juan José Téllez recordó, entre otros episodios, cómo Camarón inauguró la feria del libro de Algeciras de 1983 en una abarrotada Plaza Alta y de su vínculo religioso con el culto de la Iglesia de Filadelfia.

"Camarón de la Isla debe ser tenido también como Camarón de La Línea. Cuántos pueblos querrían vincularse a un genio así", se preguntó. Tras su palabra, los congresistas se encaminaron al museo municipal Cruz Herrera para la inauguración de la exposición Camarón vive, una iniciativa del Instituto Andaluz de Flamenco. La muestra llega en el 25 aniversario de la muerte del cantaor isleño. Y se quedará en La Línea hasta el 3 de agosto. "La Línea es un lugar de supervivientes y Camarón lo fue", cerró Téllez ante un público que lo despidió entre aplausos.

La segunda jornada de conferencias será hoy en el Palacio de Congresos a las 18:00 horas con Carmen Pinar Aguilar, secretaria general adjunta de Unesco España, que hablará sobre La universalidad del flamenco como patrimonio de la humanidad. A las 19:30 el estudioso del flamenco Juan Rondón Rodríguez, disertará sobre José Ruiz Arroyo, Corruco: voz de llanto y almadraba, con la presentación de José Antonio Zumelaga, directivo de la peña flamenca. A las 21:00 se inaugurará la Plaza José Ruiz-Corruco, antes denominada Plaza del Sol, en la barriada de la Atunara.