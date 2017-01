Prodean y Animal in need piden que se tomen medidas ante las peleas de gallos

Las protectoras de animales Prodean y Animal in need piden a las administraciones que tomen medidas ante las peleas de gallos que se celebran desde hace años en varias zonas de La Línea, aunque especialmente en El Junquillo y La Colonia. "Estamos hartos. Hemos denunciado al Seprona de la Guardia Civil, a la Policía Local, a Medio Ambiente y a la Policía Nacional. Ellos lo saben y no hace nada", explica Peter Koekebakker, portavoz de la protectora.

La indignación de Prodean y Animal in need es aún mayor teniendo en cuenta que los gallos están expuestos en lugares públicos por las tardes, ya que sus propietarios los sacan a tomar el sol en jaulas a las plazoletas que hay entre los bloques de viviendas en El Junquillo. "No puede ser que en El Junquillo y en más sitios de La Línea se organicen desde hace años peleas clandestinas de gallos. Y están en un lugar público, toman el sol en medio de una plaza y por la noche los meten en los garajes o en los sótanos. Dentro de un lavadero hay por lo menos 30", indica Koekebakker.

Por este motivo las protectoras piden una mayor vigilancia por parte de la Policía. "Primero porque se produce un grave maltrato animal y también porque es un negocio clandestino que mueve mucho dinero, está fuera de Hacienda, y nadie hace nada".

En los últimos días voluntarios de las protectoras observaron a los gallos en jaulas en mitad de una plazoleta en Los Junquillos. En la misma zona también lograron rescatar a un gallo de pelea que fue arrojado vivo en un bidón de basura. Aunque se encontraba malherido logró recuperarse, aunque le falta un ojo como consecuencia de una de estas peleas.