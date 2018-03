Los médicos del hospital linense exigen hoy la segregación del Área Sanitaria

Los profesionales sanitarios del Hospital de La Línea prevén concentrarse hoy a las puertas del centro para exigir al Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar la segregación efectiva del hospital de la gerencia que se ejerce de forma conjunta con el Punta de Europa de la vecina localidad de Algeciras.

Los facultativos, a través de una carta abierta que han suscrito de forma mayoritaria entre la plantilla, consideran que "desde la instauración del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar nuestro hospital sufre un deterioro progresivo de su actividad funcional así como un abandono de la gestión del mismo por parte de la gerencia", subrayaron. Los facultativos apuntaron que de prolongarse la situación, están dispuestos a dimitir en bloque por entender que la gerencia común les resta potestad de gestión.

El PP de La Línea anunció ayer su apoyo a esta concentración. En palabras de los populares, la reclamación a favor de la división del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar "constituye una reivindicación tanto de los profesionales, como de los ciudadanos, que es plenamente compartida por nuestra formación política al entenderla claramente necesaria". El PP sostuvo que una división del Área de Gestión supondría que en La Línea se podría gestionar el presupuesto destinado a Sanidad. "Con esta división exigimos la dotación presupuestaria que en materia sanitaria le corresponde a nuestro municipio en función del número de habitantes", dijeron.

El partido indicó que la "reclamada división" del área gestora conllevaría numerosos beneficios para la ciudadanía, entre los que estaría que el hospital linense "recuperase la cartera de servicios que anteriormente disponía", manteniéndose en la ciudad de esta forma todas las especialidades que anteriormente han existido en el centro hospitalario.

EL PP recordó que la ciudadanía y su formación política han denunciado "la desaparición de numerosas especialidades de la cartera de servicios" del hospital, "mermando con ello la atención que se ha prestado al ciudadano en nuestra localidad".

"Todos, profesionales y ciudadanos, debemos continuar reclamando un área de gestión independiente, de forma que no sólo recuperemos especialidades y, por tanto servicios", dijeron.

La Junta ya sostuvo el pasado julio no tener inconveniente, pero la medida no se ha puesto en marcha. La consejera de Salud, Marina Álvarez, indicó en comisión parlamentaria que desde su cartera no existía inconveniente a la segregación del hospital de La Línea del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar. "Si la gran mayoría de profesionales lo quiere así, por nuestra parte no hay problema. Ya se trasladó a la gerente del área (Carmen Montaño) para que lo trate y que haya un equipo directivo en cada hospital. Que cada centro trabaje de forma independiente su identidad puede ser positivo", afirmó. Álvarez compareció a instancias de Izquierda Unida, Podemos y el PSOE cuando realizó este anuncio.