Nuevo curso con materias pendientes

Cara y cruz en el inicio del curso escolar. Los casi 50.000 escolares que esta semana se incorporarán a los centros educativos de Primaria y Secundaria se van a encontrar con aulas recién pintadas y arregladas -gracias al mantenimiento de los ayuntamientos- y con casi todo el equipo docente, con la excepción de alguna baja de última hora.

Para los sindicatos la cruz vuelve a estar un año más en la falta de personal laboral, con muchísimas plazas sin cubrir en cuanto a administrativos, ordenanzas y personal de limpieza. Desde CCOO se destaca que, como años anteriores, la Junta de Andalucía sigue sin ocuparse de estos trabajadores contratados por empresas privadas, en situación muy precaria.

La falta de red a internet en algunos centros les impiden utilizar las pizarras digitales

"Afecta además a los monitores de comedores, de apoyo escolar y aulas matinales. Aunque han pasado a formar parte de la plantilla de la administración, la situación también es preocupante porque los contratos son a tiempo parcial y en verano se les despide para no pagarles y vuelven a ser contratados en septiembre u octubre", explica el delegado de Educación de CCOO, Sebastián Alcón, quien participó el pasado jueves en una movilización celebrada en Sevilla en contra de esta privatización.

La falta de colegios es otra de las asignaturas pendientes. Desde hace años se demandan al menos tres nuevos centros educativos, dos en Los Barrios, uno de Primaria y otro de Secundaria; y un nuevo colegio en la barriada algecireña de San Bernabé. El último colegio que se inauguró en el municipio barreño fue el Luis Lamadrid en 1987. Desde entonces la población escolar se ha duplicado, lo que hace que todos los centros educativos de la Villa cuenten con autorización para incrementar la ratio en un 10%, superando con creces los 25 alumnos por clase. El proyecto del centro de San Bernabé está en licitación y contará con 450 plazas, pero no está listo para el curso escolar que comienza en la mañana de hoy.

En cuanto a infraestructuras, los sindicatos sostienen que la inversión para eliminar amianto o la retirada de prefabricadas ha sido insuficiente. En el Campo de Gibraltar sólo se ha retirado el fibrocemento en los centros sanroqueños, los institutos sanroqueños José Cadalso y Carlos Castilla del Pino y el colegio Gabriel Arenas. En el primero se eliminó un techo de amianto durante las vacaciones de Semana Santa y en el Castilla del Pino la actuación finalizó hace unos días. Aún continúan con techos de uralita en el Virgen de la Esperanza de La Línea o el colegio de San García.

Desde el sindicato CSIF se alaba que el equipo docente esté casi completo en la mayoría de los colegios, pero se añade que la gran mayoría de los colegios que han visitado días antes del inicio del curso escolar, presentan problemas con las tecnologías. La conexión a internet es precaria, lo que hace que no llegue a un gran número de aulas por lo que no pueden utilizar las pizarras digitales. "Los centros de Primaria se encuentran con este problema, después de la gran apuesta de la Junta en esta tecnología, ahora se encuentran con que no pueden utilizarlas", indica la delegada de Educación del CSIF, Rosa López.

En cuanto a la Formación Profesional, los sindicatos detectan la falta de plazas en los ciclos formativos de grado medio. "Existe mucha demandan en algunos y pocas plazas por lo que muchos alumnos se han quedado fuera o en lista de espera", añade Sebastián Alcón.

La Delegación Territorial de Educación informó durante la presentación del nuevo curso escolar que se han creado cinco nuevos ciclos formativos: Higiene bucodental, Comercio Internacional, Gestión de Alojamientos Turísticos, Aceite de oliva y vinos, e Instalaciones de Producción de Calor. Ninguno de ellos se impartirá en los institutos de la comarca.