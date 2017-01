Fomento pierde 2,2 millones de euros destinados a la Algeciras-Bobadilla

El diputado socialista Salvador de la Encina reveló ayer que el Gobierno solo ha ejecutado 600.000 euros de las ayudas europeas -correspondientes al período 2007-2013- concedidas al corredor ferroviario Algeciras-Bobadilla. El importe total de lo aprobado ascendió a 2,8 millones de euros. El Gobierno cobró un anticipo de 1,8 millones de euros, por lo que tendrá que devolver 800.000 euros y renunciar al resto de la ayuda, cifrada en 1,4 millones.

De la Encina calificó este hecho de "auténtico fiasco y de falta de competencia y gestión". "Esto nos indica la falta de incapacidad de este Gobierno. Hay dinero, pero no lo ejecuta. Y no sabemos qué ocurrirá con la partida de esos mismos fondos para el plazo 2014-2020, para la que fueron asignados 158,3 millones y todavía no hemos visto nada", añadió el diputado de la Comisión de Fomento.

El socialista cree que podría perderse otra ayuda de 158 millones que cumple en 2020

El socialista indicó que ha informado de este asunto al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, y que también será trasladado a la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, que ya defendió en la última conferencia de presidentes autonómicos que la Algeciras-Bobadilla debe ser una prioridad en las infraestructuras pendientes del Gobierno. Los presidentes del Puerto Bahía de Algeciras, Manuel Morón; de la Cámara de Comercio, Carlos Fenoy; y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, también han recibido esta información de manos del diputado.

De la Encina señaló, además, que la respuesta sobre la planificación de las inversiones del Ministerio de Fomento en la Algeciras-Bobadilla ha llegado con un "hachazo" en el presupuesto inicialmente fijado. El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados recordó que en enero de 2015, la exministra Ana Pastor trasladó a los representantes de la comarca un documento oficial, elaborado por su ministerio, en el que se habla de una inversión de 1.178 millones para la reforma de la vía férrea.

"Sin embargo, ahora nos encontramos con que nos dicen que las diferentes actuaciones que se van a llevar a cabo supondrán una inversión de 310, 9 millones. Queremos saber qué está pasando, aunque mucho nos tememos que habrá una merma en la calidad de la nueva vía férrea", dijo. De la Encina admitió que este descenso podrá estar justificado en la no inclusión del tramo Ronda Antequera, aunque su pregunta se refería a la línea Algeciras-Bobadilla.

Los socialistas ya han solicitado una reunión con el actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y han registrado una Proposición No de Ley para que el Gobierno aclare qué va a hacer y que con carácter urgente se inicien las obras de mejora de la vía.