Comprometidos con la comarca

Sacar a relucir todo lo bueno que tiene el Campo de Gibraltar para lograr la excelencia. Es el principal objetivo de la asociación Andalucía Bay 20.30 que, tras un periodo inicial de organización interna y maduración del proyecto, ya se encuentra dispuesta a trabajar para situar a la comarca en la primera línea de la agenda socioeconómica de Andalucía.

El colectivo, formado por una veintena de profesionales independientes de muy diversas ocupaciones y perfiles, nació en febrero de 2013 con la intención de poner en marcha iniciativas para fomentar el debate sobre la situación de la comarca y su desarrollo. "El Campo de Gibraltar tiene un potencial y unos recursos de primer nivel. Sin embargo, es una de las zonas más castigadas por el desempleo. El proyecto de Andalucía Bay 20.30 tiene como base el conocimiento y el amor por esta tierra para colocarla en el lugar que se merece", explica Antonio Gil, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y presidente de la iniciativa.

Manuel Gavira, vicepresidente de la entidad y también ingeniero, apostilla que no tienen intereses en política ni pretenden ocupar el espacio político de nadie, pero sí demandan la complicidad de la zona para despertar conciencias. "Queremos movilizar a la sociedad civil para que los políticos defiendan en Madrid lo que creemos que es justo para la comarca. Durante el largo periodo de debate interno para formarnos como colectivo se llegó a plantear la posibilidad de constituirnos como partido político. Fue desechada y por tanto trabajamos desde el ámbito de la sociedad, como habitantes de este territorio que queremos lo mejor para todos. Queremos ser un safety car de los políticos. No queremos ir en las listas, pero sí vigilar lo que hacen y trasladarles nuestras demandas", agrega Gil.

"Una de nuestras principales debilidades como territorio es, precisamente, que no nos creemos nuestras propias fortalezas. Caemos en el tópico y el desánimo. Pero las cifras son las que son y en el Campo de Gibraltar hay más ingenieros que narcotraficantes. Hagamos valer eso", resume el presidente de la asociación, quien destaca que frente a la economía sumergida existe un tejido empresarial y de conocimiento de primer orden.

"Geográficamente estamos en un lugar complejo, con influencia de actividades ilícitas como la droga o el contrabando. Pero tampoco podemos olvidar que somos un eje central en el tráfico internacional de mercancías. Por Algeciras pasan el eje de Europa a África y de Asia a Estados Unidos. Eso también es esta zona y tenemos que buscar cómo darle mayor rendimiento", apunta el vicepresidente de la asociación.

La entidad pretende igualmente celebrar actos culturales y foros de debate. Su puesta de largo ha sido, de hecho, su participación en Algeciras en los actos para conmemorar el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. "Cada uno de los integrantes de la asociación, en su parcela de conocimiento, puede proponer actividades que contribuyan a los fines de la entidad. Es nuestra riqueza y buscamos dar un espacio a todas esas inquietudes", asegura el presidente.

Tras ese primer arranque en la sociedad, los integrantes de Andalucía Bay 20.30 van a iniciar a principios de año una ronda de conferencias en los institutos campogibraltareños para fomentar un incremento de la "autoestima" colectiva y exponer a los estudiantes la experiencia de trabajar por y desde la comarca.

"Queremos llamar a la puerta más grande que tenemos, a la sociedad civil. Poniendo en marcha a la sociedad, pondremos en marcha todas las puertas. Los ciudadanos no creen en la capacidad del Campo de Gibraltar y eso se refleja en hechos cotidianos como la salida masiva de estudiantes a universidades de otras provincias", explica Antonio Gil, quien también da clases en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras. "¿Por qué? La carrera de ingeniería aquí es muy digna y tiene un gran nivel. Y no hay que olvidar que se estudia al lado del principal puerto de España", reflexiona.

Por supuesto, Algeciras Bay 20.30 también ha establecido una serie de reivindicaciones para la comarca entre las que la reforma del tendido ferroviario entre Algeciras y Bobadilla ocupa el primer lugar, por su claro efecto en la economía de la zona. De cara al puerto de Algeciras, proponen la creación de un Laboratorio de Puerto para generar conocimiento junto con una mejora de la infraestructura universitaria. "Una promoción de la cultura emprendedora, del ocio, del turismo y de los muchos atractivos que posee la comarca también son necesarios para generar valor para la sociedad. Que ese valor y esas oportunidades se gesten aquí y sus frutos se queden aquí. Sólo así podremos ocupar el lugar que merecemos como territorio y que se nos ha negado", reflexionan ambos directivos.

Los dos representantes de Andalucía Bay 20.30 animan a desperezar los sentimientos de la población hacia la zona. "Aquí hay mucha gente que forma parte de nuestro colectivo pero no lo sabe. Gente que comparte el amor por nuestra comarca y las ganas de trabajar por ella pero no lo tiene canalizado. Yo mismo, hasta que Antonio me lo propuso, tenía la sensación de vivir en una zona extraordinariamente rica pero también de vivir abandonado. De no tener capacidad de luchar por la tierra en la que vivimos", explica Manuel Gavira. Así se subieron al carro otras personas como el fiscal Juan Luis Romero o el directivo de la UD Los Barrios Álvaro Moya.

"Estamos abiertos a nuevos socios. Sólo tenemos una condición, que sea una persona limpia, comprometida y con criterio y conocimientos que pueda aportar. Alguien dispuesto a poner su conocimiento al servicio de la sociedad y de esta comarca", concluyen Gil y Gavira.