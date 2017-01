Entre sorbos de ciencias y diversión

Entre pintas y ciencias. A pequeños sorbitos llega a Algeciras la iniciativa Pint of Science 2017, que pretende llevar charlas divulgativas de carácter científico a pie de los bares. La ciudad campogibraltareña es una de las diez elegidas a nivel nacional para acoger esta actividad, que tendrá su sede en Botanic y The Gallery, que serán los locales que la albergarán los días 15, 16 y 17 de mayo en horario de 19:00 a 21:00.

Las charlas divulgativas versarán sobre temas tan diversos como el urbanismo algecireño, las fábricas conserveras en la comarca en época romana, la importancia del vino en la cocina, de la medicina de familia o la investigación en la educación para el bienestar social. Profesores pertenecientes al centro asociado de la UNED en Algeciras, de las universidades de Cádiz y Granada, e investigadores del Instituto de Estudios Campogibraltareños (IECG) serán los encargados de introducir a los participantes en todos estos temas siempre alrededor de una pinta, si se quiere.

Esta iniciativa llega a la ciudad de la mano de la Asociación amigos de la Ciencia, Diverciencia, que sigue apostando por convertir a la ciudad en un referente de divulgación científica en España.

El festival Pint of Science tiene como objetivo ofrecer charlas interesantes y divertidas sobre las últimas investigaciones científicas en un formato accesible al público. Y todo ello en un bar. En 2012, Michael Motskin y Praveen Paul, dos investigadores del Imperial College de Londres, pusieron en marcha y organizaron un evento llamado Meet the researchers-Conoce a los investigadores- que reunió a numeroso público interesado. Fue algo inspirador para visitantes e investigadores. Pensaron que si la gente quería entrar en los laboratorios para conocer a los científicos, porqué no llevar a los científicos a la gente. Y así nació Pint of Science. En mayo de 2013 se celebró el primer festival que contó con algunos de los nombres más importantes en sus campos para explicar su trabajo innovador a los amantes de la ciencia y la cerveza. El último festival tuvo lugar del 23 al 25 de mayo de 2016 y se celebró simultáneamente en varios países del mundo y en más de veinte ciudades en España. Este año se suma Algeciras a la convocatoria de 2017.