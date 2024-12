La Policía Nacional ha compartido a través de sus canales de difusión unos prácticos consejos que nos servirán a la hora de adquirir los regalos para esas personitas que viven la Navidad con mayor ilusión: los niños y niñas. En este documento audiovisual aparece un Papá Noel colocando algunos regalos bajo el árbol navideño, pero, como se explica en el vídeo, no cualquier juguete cumple su función de manera segura.

Y es que no todo vale, y lo barato sale caro. Aunque sean frases hechas, albergan también una gran verdad, ya que en estas fechas las tiendas se colman de juguetes de todo tipo que no siempre cumplen las normativas y regulaciones estipuladas. Eso significa que, si adquirimos un juguete elaborado con un material no controlado, puede provocar algún tipo de reacción o incluso romperse antes de tiempo. Por ello es primordial asegurarse de que el plástico con el que está fabricado es resistente.

Otro consejo importante es evitar regalar a niños pequeños juguetes con piezas de poco tamaño que puedan tragarse o piezas que puedan ser lesivas, como cadenas o cuerdas. Tampoco es recomendable regalar cualquier tipo de juguete que esté indicado para una edad mayor a la del niño.

En cuanto a las pinturas, comprobar que no sean tóxicas es fundamental para que la familia esté tranquila mientras el niño o la niña expresan su creatividad, y por último, antes de regalar videojuegos debemos consultar el código en el que aparece la edad recomendada de sus jugadores.

Si seguimos estos consejos, Papá Noel podrá repartir sin preocupaciones todos los regalos a los más pequeños de cada familia.